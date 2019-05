Langues officielles: une année difficile

Photo: Adrian Wyld La Presse canadienne

Ottawa — Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, a reçu 21 % plus de plaintes en 2018-2019 que l’année précédente, une situation qui n’est pas étrangère aux compressions imposées aux Franco-Ontariens par le gouvernement Ford. « À l’échelle du pays, on constate une érosion des droits linguistiques depuis un certain nombre d’années. Je pense que la situation de l’Ontario a focalisé l’attention sur cette problématique », constate M. Théberge. Près de la moitié des 1087 plaintes reçues proviennent de la région de la capitale nationale, soit Ottawa et Gatineau, où se trouvent de nombreux ministères et fonctionnaires fédéraux. Par ailleurs, le commissaire estime que l’accueil bilingue — tel que « Bonjour ! Hello ! » — devrait être obligatoire à l’accueil des aéroports, aux douanes ou encore aux comptoirs de Service Canada, mais le service complet dans les deux langues officielles devrait aussi être disponible.