Éducation des adultes: cri du coeur d’un syndicat

L’éducation des adultes souffre d’un sous-financement, le soutien aux élèves est inadéquat et les trois quarts des enseignants ont un statut précaire, dénonce la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE). Le syndicat, affilié à la Centrale des syndicats du Québec, dresse ce constat à la veille de la deuxième Semaine de la formation générale des adultes qu’elle organise. Selon la FSE, ce secteur doit être mieux connu par la population et les décideurs. « Plus on va le faire connaître, plus le financement qui devrait être là et l’accompagnement qu’on doit donner à ces gens-là suivront », estime sa présidente, Josée Scalabrini. Elle souligne également que 16 % des diplômés du secondaire sont issus de ce secteur et « qu’il y a autant d’élèves à l’éducation des adultes qu’au collégial » public.