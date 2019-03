Le sommeil, la violence et le décrochage passés au peigne fin

Le soutien familial dont les jeunes du secondaire bénéficient va de pair avec leur santé et leur bien-être. Ce constat, plus rassurant que surprenant, est l’une des observations qui ressortent d’une grande étude gouvernementale publiée mardi.

L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017, dont les principaux résultats avaient été dévoilés en décembre dernier, a été réanalysée, à la demande du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), afin de creuser les questions du manque de sommeil, de la violence et du décrochage scolaire.

« Le soutien des parents joue sur les trois tableaux », relève Hélène Camirand, professionnelle de recherche à l’Institut de la statistique du Québec et l’une des auteures de l’étude. Un bon soutien familial corrèle avec un moins grand déficit de sommeil ; le fait de subir moins de violences à l’école, sur le chemin de l’école ou en ligne ; et de plus faibles chances de décrocher. Une bonne estime de soi et l’absence de comportement agressif sont elles aussi associées aux trois avantages à la fois.

Si ces associations n’étonneront personne, l’étude en met aussi d’autres, moins intuitives, en lumière. Par exemple, les élèves du secondaire qui occupent un emploi à temps partiel en parallèle de leurs études sont moins susceptibles de dormir en deçà des recommandations officielles (9 à 11 heures pour les 6-13 ans, 8 à 10 heures pour les 14-17 ans).

« C’est comme si travailler avait un effet protecteur contre le manque de sommeil, illustre Mme Camirand. Évidemment, d’autres caractéristiques entrent en jeu là-dedans. On peut notamment penser à l’autocontrôle : les jeunes qui travaillent sont peut-être plus organisés et soignent davantage leur sommeil. »

Si les raisons poussant le MESS à s’intéresser au décrochage et à la violence sont évidentes, la question du sommeil s’est également retrouvée dans leur collimateur, car on en sait beaucoup moins sur cet enjeu. « Ce sont de nouvelles données. Or, le manque de sommeil chez les jeunes peut être inquiétant, quand on sait qu’il diminue la concentration et peut nuire à la mémoire », note Mme Camirand. Selon l’enquête québécoise, 34 % des jeunes du secondaire sont en déficit de sommeil en semaine.

Violence et décrochage

Et toujours selon l’EQSJS, 32 % des jeunes sondés disent avoir été victimes d’au moins un geste d’intimidation ou de cyberintimidation.

Or, l’analyse publiée mardi confirme que la violence entraîne la violence. Les jeunes ayant eux-mêmes posé des gestes d’agressivité, adopté des conduites imprudentes ou rebelles ou appartenant à un gang ont plus de chances de subir de la violence à leur tour.

L’étude illumine également des corrélations différenciées en fonction du sexe. « L’obésité chez les garçons ne change pas la probabilité d’être victime de violences, mais c’est un facteur de risque chez les filles », donne Mme Camirand en exemple.

Concernant le décrochage scolaire, des effets propres à chaque sexe ressortent aussi des tableaux. Une faible supervision parentale chez les garçons est corrélée avec un risque de décrocher plus élevé. Ce n’est pas le cas chez les filles. Les troubles de l’attention diagnostiqués sont toutefois associés à un fort indice de décrochage pour les garçons comme les filles.

Une enquête récurrente

L’édition 2016-2017 était la seconde de l’EQSJS, la première ayant été menée six ans plus tôt. Quelque 62 000 élèves ont répondu à un long questionnaire les interrogeant surtout sur des questions de santé.

L’enquête ne permet pas d’établir des rapports de causalité. Elle met simplement en relation des facteurs et des variables.