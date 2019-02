Faute de profs, une université forme des suppléants

Interpellées par des commissions scolaires qui manquent cruellement d’enseignants, des universités font preuve de « créativité » pour former rapidement des suppléants — même non légalement qualifiés.

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) offre ainsi un certificat en « accompagnement à l’enseignement primaire » qui vise à fournir des suppléants aux commissions scolaires de tout le Québec. Ce programme, offert à distance depuis deux ans, permet à des aspirants professeurs qui n’ont qu’un diplôme d’études collégiales (DEC) d’enseigner au primaire sans détenir de brevet d’enseignement.

Des gens qui ont un DEC peuvent en effet désormais agir comme suppléants dans une classe du primaire. Les candidats doivent avoir 21 ans et une expérience jugée pertinente. Il s’agit d’une entorse à la règle selon laquelle il faut détenir une formation universitaire de quatre ans en sciences de l’éducation pour enseigner. Une autre exception, la « maîtrise qualifiante », permet à des candidats qui détiennent un baccalauréat d’enseigner au secondaire dans leur discipline.

« Ce n’est pas un certificat qui vise à obtenir une autorisation légale d’enseigner, mais on répond à un besoin des commissions scolaires », dit Réal Bergeron, directeur du Département d’éducation de l’UQAT.

« La pénurie de suppléants est tellement importante qu’on est rendus à embaucher monsieur et madame Tout-le-monde qui passe sur le trottoir, illustre-t-il. Au moins, notre programme donne un cadre de travail et des outils pratiques pour faire de la suppléance. Ce ne sont pas des cours au rabais, loin de là. Les étudiants au certificat ont dix cours qui sont les mêmes qu’au baccalauréat. »

Sans embaucher des passants au hasard, des commissions scolaires doivent parfois se démener pour qu’un adulte soit présent dans une classe du primaire : des éducatrices de service de garde ou des secrétaires viennent parfois en classe en cas d’absence imprévue d’un enseignant pour cause de maladie, par exemple. Désespérées, des commissions scolaires, dont celle de Montréal, publient même des annonces visant à recruter des « enseignants non légalement qualifiés ».

Une pénurie qui fait mal

Réal Bergeron a créé ce certificat pour répondre à la pénurie de suppléants dans les six commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Les inscriptions au baccalauréat en éducation à l’UQAT ont chuté au cours des dernières années : les jeunes préfèrent travailler à gros salaire dans les mines plutôt que d’étudier quatre longues années pour devenir professeur.

L’UQAT a commencé en 2016 à offrir à distance des cours du certificat en accompagnement à l’enseignement primaire. Le nombre d’inscriptions a doublé. Une cinquantaine d’étudiants, dont plus de la moitié proviennent d’autres régions (Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montréal, Montérégie), suivent la formation depuis l’automne dernier.

« Pour nous, ce certificat répond vraiment à un besoin », dit Isabelle Bergeron, directrice des ressources humaines de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, située à Val-d’Or. Elle voudrait bien embaucher des suppléants qui détiennent un brevet d’enseignement, mais il n’y en a pas. La banque de suppléants de la commission scolaire est vide.

« Avec le certificat, c’est sûr qu’on n’atteint pas le niveau de qualité d’un enseignant légalement qualifié, mais on voit la différence dans la classe. Le suppléant est capable de gérer la classe et d’organiser des activités pédagogiques. Quand l’enseignant revient en classe, il peut reprendre là où il était rendu avant de partir en congé. »

Profession mal aimée

Isabelle Bergeron fait partie d’un groupe créé en février 2018 dans le but de venir à bout de la pénurie de professeurs dans la région. Le GRAVE (Groupe régional d’acteurs pour la valorisation des enseignants) vise à former, recruter et retenir des enseignants. « La profession a été dévalorisée, dit Réal Bergeron de l’UQAT, fondateur du groupe. On dit aux jeunes : inscrivez-vous en éducation, on a besoin de vous. »

Il y a du chemin à faire pour attirer des candidats, mais M. Bergeron voit des signes positifs : le stage de quatrième année des futurs enseignants est désormais rémunéré. Les horaires des stagiaires sont aménagés pour leur permettre de faire de la suppléance une journée par semaine. Le ministre de l’Éducation s’est engagé à augmenter le salaire d’entrée de 8000 $ par année, de 45 000 $ à 53 000 $.

Toutes ces mesures restent à ce jour insuffisantes pour renflouer les banques de remplacement des écoles, constate Pascale Lefrançois, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal. « On reçoit des appels au secours des commissions scolaires, dit-elle. On sent vraiment qu’elles manquent de ressources enseignantes. On ne peut pas être insensibles à ces besoins-là. »

Mme Lefrançois affirme discuter avec les commissions scolaires pour trouver des solutions à la pénurie. La mise en place d’un certificat pour suppléants fait partie des scénarios évoqués dans le milieu scolaire à Montréal. Pascale Lefrançois refuse toutefois d’aller dans cette voie (au moment de notre entretien, elle n’était pas au courant de l’existence du certificat à l’UQAT).

« Avoir pour seule ambition de former des suppléants, c’est problématique. Ce qu’on veut, c’est former des enseignants. Il faut s’assurer d’avoir des gens qualifiés, qui sont capables de faire apprendre les élèves », explique-t-elle.

Dans l’espoir d’éveiller des vocations en éducation, l’UdeM et le Collège de Bois-de-Boulogne viennent de créer un partenariat unique au Québec : un profil collégial en éducation (en sciences humaines) qui ouvrira la voie à une admission à l’UdeM. Le programme comportera huit cours en éducation, dont deux qui prévoient un stage d’observation dans des écoles.

« Les jeunes pourront vérifier dès le niveau collégial si l’enseignement est pour eux. Ça nous permet de valoriser notre formation en sciences humaines, et l’Université aura des candidats qui sont là pour les bonnes raisons », résume André Ménard, directeur adjoint au Collège de Bois-de-Boulogne.