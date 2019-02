Équitation, théâtre... ou peut-être les deux?

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Certains enfants ne sont heureux que dans l’eau, d’autres préfèrent les expériences scientifiques et les odeurs de laboratoire plutôt que le grand air. Que votre enfant aime la danse, le chant, le saut, la plongée, la cuisine ou même la science, il y a quelque part un camp pour faire son bonheur. Survol.

L’extraverti

Camp de jour Nos voix, nos visages Comédies musicales ou pièces de théâtre, ici on joue, on expérimente et on explore les arts de la scène. Pour les 6 à 12 ans, ce sera des ateliers de théâtre, du chant et de la danse, des bricolages d’accessoires et de décors, des ateliers de création et de maquillage pour atteindre le point culminant : la présentation d’une comédie musicale. Les plus grands (13-17 ans) pourront quant à eux acquérir une base de technique et d’exploration théâtrale grâce à deux semaines de stage intensif, à raison de six heures par jour, guidés par un professionnel du milieu théâtral. Ce travail de création et d’interprétation permettra au groupe à la fin du stage une présentation devant public.

L’ami des bêtes

Camp de jour au Zoo de Granby Avec ses 2000 pensionnaires, le Zoo de Granby est l’endroit idéal pour vivre l’aventure. Lors d’un camp de jour d’une semaine, les enfants découvriront les animaux dans un environnement stimulant et amusant. Ici, chaque jour bourdonne d’activités avec des manipulations d’animaux, une baignade au parc aquatique Amazoo, un tour de chameau, l’accès aux manèges, des activités d’art et de science et de nombreux jeux captivants.

Le savant en herbe

Le camp des Débrouillards Ici, les campeurs de 5 à 17 ans vivront des expériences mémorables sur un site près du mont Tremblant. Alors que les plus jeunes seront initiés au monde des camps en réalisant des expériences scientifiques, les autres s’attaqueront à la réalisation d’un court métrage ou encore pourront profiter des activités du camp, mais dans un programme d’immersion anglaise. Quant aux plus grands, leur séjour au camp leur permettra de suivre la formation du programme aspirant-moniteur.

Le gourmand

Camp de jour de la Guilde culinaire Le camp des p’tits chefs se déroule sur cinq jours. C’est l’occasion pour les enfants de 8 à 12 ans de découvrir la cuisine en compagnie de chefs professionnels. Au fil des ateliers et des dégustations, les jeunes goûtent toutes sortes d’aliments, d’herbes et d’épices. Chaque jour, ils concoctent leurs repas de midi et, en après-midi, place à l’apprentissage des techniques de base en cuisine et en pâtisserie. Avis aux parents : les enfants risquent de repartir à la maison avec leurs réalisations de la journée !

Le chevalier

La saga des GN Écuyers Les amateurs de jeux de rôle seront ici comblés puisque, pendant toute une semaine, ils incarneront un personnage au sein d’une histoire qui les fera voyager dans le temps : en costumes et armés d’une épée de mousse, ils devront user de force et de ruse pour participer à cette aventure médiévale.