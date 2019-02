Baisse de la taxe scolaire: inquiétude au sujet du projet de loi 3

La baisse de la taxe scolaire promise par le gouvernement Legault est injuste et n’améliorera en rien les services aux élèves, ont dénoncé en choeur les partis d’opposition et plusieurs acteurs du réseau mardi. Mardi, la députée libérale Marwah Rizqy, la députée péquiste Véronique Hivon et le solidaire Vincent Marissal se sont inquiétés des répercussions que pourrait avoir la mesure sur la qualité des services fournis par le réseau de l’éducation.