Maternelle 4 ans: le ministre Roberge met en garde les «groupes de pression»

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, est déterminé à trouver des « façons originales » de créer 200 nouvelles classes de maternelle 4 ans dès la prochaine rentrée scolaire malgré le manque de locaux et la pénurie d’enseignants. Il lance une mise en garde : « aucun groupe de pression » ne l’empêchera de donner la priorité aux élèves.

En entrevue éditoriale avec Le Devoir, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a rappelé sa détermination à remplir les engagements de la Coalition avenir Québec (CAQ) : augmenter de 8000 $ le salaire d’entrée des enseignants, valoriser la profession, embaucher des professionnels, construire et agrandir des écoles, et rendre la prématernelle accessible à tous les enfants de 4 ans durant le mandat du gouvernement.

« On est en train de créer des possibles. Il n’y a pas de locaux ? On va en bâtir. Il n’y a pas de profs ? On va en former. La loi n’est pas correcte [pour offrir la maternelle 4 ans pour tous]? On va la changer », a dit le ministre Roberge au cours d’une entrevue d’une heure dans son bureau de Montréal.

Dès la prochaine rentrée scolaire, à l’automne 2019, le gouvernement compte ouvrir des maternelles 4 ans dans des milieux un peu moins défavorisés. À l’heure actuelle, seules des écoles cotées 8, 9 ou 10 (sur une échelle de défavorisation de 1 à 10) peuvent offrir la maternelle 4 ans. En septembre, des écoles d’indice 6 et 7 pourront le faire.

Le ministre Roberge compte modifier la loi pour qu’à compter de la rentrée 2020, toutes les écoles puissent offrir la maternelle 4 ans, progressivement, sur la durée du mandat de la CAQ.

Mise en garde

Le ministre de l’Éducation est conscient que des écoles, notamment dans la grande région de Montréal, manquent déjà de locaux et d’enseignants. À cela s’ajoute une nouvelle pression : avec les nouveaux indices de défavorisation, plusieurs établissements devront réduire la taille des classes et donc ouvrir de nouvelles classes. Mais ils n’ont pas d’espace.

« Il faut trouver des façons originales pour avoir suffisamment de classes pour les accueillir [les élèves]. Vous m’avez vu prendre le taureau par les cornes, quitte à affronter la tempête », répond Jean-François Roberge.

On est en train de créer des possibles. Il n’y a pas de locaux ? On va en bâtir. Il n’y a pas de profs ? On va en former. La loi n’est pas correcte? On va la changer.

Il fait référence à la pression qu’il a mise sur la communauté anglophone de l’ouest de Montréal pour qu’elle cède des locaux à la communauté francophone, dont les écoles débordent. La Commission scolaire Lester-B.-Pearson doit ainsi céder l’école secondaire Riverdale, de Pierrefonds, à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, malgré le mécontentement de membres influents de la communauté anglophone.

La Commission scolaire English-Montreal devra-t-elle aussi délaisser des écoles au profit des élèves francophones ?

« Je vais laisser une chance à la négociation, répond le ministre Roberge. Mais chaque fois que je vais avoir à prendre une décision en quatre ans, il n’y a aucun groupe de pression qui va m’empêcher de donner les meilleurs services aux élèves. Le groupe de pression qui va m’empêcher de donner les meilleurs services aux élèves, il n’a pas été fondé encore. Il n’existe pas. Ce sont les élèves avant tout le reste. »

Investissements massifs

Le premier budget du gouvernement Legault, qui sera déposé au cours du printemps, comportera des investissements majeurs pour agrandir et construire des écoles et pour embaucher des professionnels, affirme Jean-François Roberge.

« C’est comme si j’arrivais dans un milieu de l’Éducation qui a vécu une tempête parfaite. Et là, c’est le temps de changer, de passer d’une séquence de mauvaises nouvelles à une séquence de bonnes nouvelles. Sur cinq ans, on va en faire venir des gens dans le réseau de l’éducation. On va rendre le réseau plus attrayant, on va agrandir des écoles, on va bâtir des écoles, puis on est confiants d’avoir les locaux, les enseignants et les professionnels pour donner un service A1 à tous les enfants. »

Jean-François Roberge compte profiter des négociations à venir sur le renouvellement de la convention nationale des enseignants — qui vient à échéance en mars 2020 — pour augmenter de 8000 $ le salaire initial dans la profession, de 45 000 $ à 53 000 $. Ce qui rendra la profession plus attrayante.

Il veut aussi permettre à des enseignants expérimentés d’améliorer leurs conditions de travail en créant des catégories de « profs experts et émérites, reconnus par leurs pairs comme des leaders pédagogiques. On leur donnera une bonification salariale qu’on négociera de bonne foi avec les syndicats. Ces enseignants-là pourraient être déchargés d’une partie de leur enseignement pour se former et former, être des passeurs de bonnes pratiques ».

Des classes ordinaires pas ordinaires

Pour améliorer le climat dans les classes dites ordinaires qui n’ont plus rien d’ordinaire, à cause notamment de la multiplication des élèves en difficulté, le ministre Roberge propose premièrement d’ouvrir davantage de classes spécialisées. « Il faut se dire la vérité : il y a des élèves qui vont bénéficier d’aller dans une classe spécialisée, quand c’est nécessaire, et il y a des classes régulières qui vont bénéficier d’avoir davantage d’élèves qui ont leur place dans la classe régulière», dit-il.

Le ministre estime aussi qu’il faut ramener des élèves « moyens, forts et très forts dans nos classes ordinaires ». Comment ? En offrant cinq heures d’activités parascolaires gratuites par semaine dans toutes les écoles secondaires publiques.

« On parle d’un investissement majeur de dizaines de millions juste dans le public, dit Jean-François Roberge. Je suis convaincu qu’un paquet de parents et de jeunes vont regarder ça et dire : pourquoi j’irais dans un programme sport-études ou sciences-études, pourquoi je paierais 3000, 4000 ou 5000 $ pour aller au privé quand l’école à côté de chez nous me permet de faire ma passion quatre heures ou cinq heures par semaine gratuitement ? C’est du moyen et long terme. Je suis convaincu que, par ça, on va voir un retour des élèves moyens, forts et très forts dans les classes régulières. »

Pourquoi ne pas simplement obliger les écoles à projet particulier, comme le programme international ou le sport-études, à accepter tous les élèves ? « On mettrait en situation d’échec des élèves en difficulté qui ont de la misère à avoir 55 % ou 60 % dans le programme régulier, estime le ministre. On ne peut pas imaginer que c’est une bonne idée pour cet élève d’aller suivre le programme PEI, où tous les programmes vont être enrichis, ou de mettre ce jeune-là dans un programme sport-études où il va faire trois heures de natation par jour. »