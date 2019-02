Premier pas pour les travaux à l’école FACE

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Le projet de rénovation majeure de l’école FACE vient de franchir une première étape. Québec accorde 11 millions de dollars pour monter le dossier d’affaires et élaborer un plan de délocalisation temporaire des élèves durant les travaux. « Notre plus grand défi reste de trouver un espace suffisamment grand pour délocaliser l’ensemble des élèves, tout en affectant le moins possible la vocation artistique de l’école. En espérant que nos partenaires montréalais sont à l’écoute, car la réussite éducative est une responsabilité partagée », a indiqué Stéphanie Bellenger-Heng, commissaire scolaire de Ville-Marie. Le bâtiment patrimonial nécessite des rénovations qui doivent prendre place sur plusieurs années.