La professeure El-Mabrouk n’ira pas au colloque de l’Alliance

Elle a été invitée. Puis exclue. Et peut-être réinvitée. Elle n’ira finalement pas. La professeure Nadia El-Mabrouk refuse désormais de participer au colloque de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal, qui cherchait à la réinviter après l’avoir bannie de l’événement à cause de ses opinions controversées.

En se disant victime d’un « lynchage public », la professeure El-Mabrouk a informé mardi le syndicat qu’elle n’irait à « aucun colloque ou autre activité organisée par l’Alliance, de peur de représailles ».

La conférencière estime que le climat au sein des membres de l’Alliance n’est pas propice au débat serein, à cause de ce qu’elle considère comme « l’amateurisme » des dirigeants du syndicat.

Nadia El-Mabrouk a demandé au conseil d’administration de l’Alliance d’annuler la consultation lancée lundi auprès de ses délégués de toutes les écoles, visant à déterminer s’ils souhaitent réinviter la professeure au colloque prévu à la mi-février. Comme l’a rapporté Le Devoir lundi soir, la présidente de l’Alliance, Catherine Renaud, a convoqué une assemblée extraordinaire des délégués le 4 février dans l’espoir de relancer l’invitation à la professeure El-Mabrouk.

Celle-ci estime que tout ce débat sur sa présumée « transphobie » nuit à sa réputation et lui fait craindre pour son intégrité.

