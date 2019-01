L’Alliance des professeures et professeurs de Montréal fait volte-face. Piqué au vif par les dénonciations de censure, le syndicat recommande à ses délégués d’inviter de nouveau la professeure Nadia El-Mabrouk à son colloque prévu pour la mi-février, a appris Le Devoir.

La présidente de l’Alliance, Catherine Renaud, a convoqué une assemblée extraordinaire des délégués le 4 février pour reconsidérer la décision de bannir la conférencière. Le conseil d’administration propose de « réintégrer Nadia El-Mabrouk comme conférencière et participante à la table ronde du colloque », indique le message envoyé aux délégués syndicaux lundi en fin de journée.

L’Alliance a confirmé au Devoir la convocation d’une assemblée extraordinaire le 4 février, sans commenter davantage nos informations. « À la suite d’un article de Marco Fortier paru dans Le Devoir et d’une entrevue que j’ai donnée à l’émission de Paul Arcand, vendredi dernier, concernant l’annulation de la conférence de Nadia El-Mabrouk à notre colloque, l’Alliance a reçu de nombreux messages nous accusant notamment de censurer les propos de personnes qui ne partagent pas nos positions, notamment en lien avec la laïcité et le transgenrisme, propos aussi rapportés dans d’autres médias. Devant le flot de commentaires, j’aimerais faire le point », écrit la présidente de l’Alliance à ses délégués.

« En raison de cette situation urgente et préoccupante, nous vous interpellons donc à votre tour afin que vous organisiez, cette semaine, une assemblée syndicale dans votre établissement afin de débattre collectivement de ces recommandations. Ces sujets méritent d’être discutés et d’être débattus sainement et respectueusement entre nous, dans nos instances », ajoute Catherine Renaud.