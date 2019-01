L’Institut de leadership s’installe à Paris

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Le rôle du gestionnaire est en constante évolution ; hier, s’il était appelé à opérer des mises à pied, il doit aujourd’hui tout mettre en œuvre pour retenir ses employés dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre… Dans de telles circonstances, il n’est pas toujours évident de tirer son épingle du jeu.

À l’Institut de leadership, la certification en leadership et habiletés de direction est très populaire. Élaborée en collaboration avec des enseignants universitaires et des chefs de file du milieu, elle est offerte conjointement avec le Centre des dirigeants de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia. Cette formation de six jours est destinée aux gens qui occupent des postes à responsabilités et qui souhaitent développer davantage leur leadership. Et grande nouveauté à l’Institut, la formation sera offerte dès le mois de mai à Paris.

La réputation de l’Institut s’est bâtie grâce à des intervenants à la réputation bien établie. On pense à d’anciens premiers ministres comme Pauline Marois, Jean Charest ainsi que Daniel et Pierre Marc Johnson, mais aussi à des personnalités comme Lorraine Pintal, directrice du Théâtre du Nouveau Monde ou encore à Bruni Surin, champion olympique bien connu.

À Paris, c’est la même formule qui sera reprise avec une liste impressionnante de personnalités invitées. On y trouve ici aussi d’anciens premiers ministres comme Laurent Fabius, Bernard Cazeneuve et Jean-Pierre Raffarin, ainsi que Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris, pour ne nommer que ceux-là. Des Québécois se joindront à cette brochette et viendront partager leur expérience.

Pourquoi Paris ?

Éric Paquette, président et cofondateur de l’Institut de leadership, explique que dans une vie passée où il officiait au Regroupement des jeunes chambres de commerce, il a été appelé à effectuer des missions économiques en France. De plus, l’Institut reçoit chaque année des stagiaires français et de toute la francophonie. « On avait de bons contacts en France, et ça devenait naturel pour nous d’aller nous installer à Paris, raconte-t-il. Et comme il se passe beaucoup de choses ces temps-ci en France, il y a une volonté et un appétit pour l’approche québécoise. »

Installé au cœur du centre-ville de Montréal, l’Institut de leadership fêtait récemment son cinquième anniversaire. Éric Paquette n’est pas peu fier du travail accompli ces dernières années : « Depuis la création de l’Institut, on veut réunir une équipe de formateurs de premier choix. Pour y arriver, on est en recherche constante. » C’est pourquoi, en cinq ans, la liste des intervenants a changé et les thématiques ont évolué, « on est dans l’amélioration continue de notre programme », ajoute-t-il.

La rétention du personnel : une priorité

Depuis quelque temps, la thématique de la gestion des ressources humaines occupe une place primordiale dans le cursus de l’Institut et des cours de mobilisation d’équipes se sont ajoutés : « Avec la pénurie de main-d’œuvre, on met l’accent sur le sujet. On parle beaucoup du bonheur au travail, de l’attraction et de la rétention des salariés », lance le président.

Dans les entreprises, il arrive souvent que les départs volontaires d’employés se produisent en raison d’une culture d’entreprise qui ne correspond plus à leurs valeurs, mais ils peuvent aussi s’expliquer par une mauvaise relation avec un supérieur immédiat. « C’est afin d’éviter des situations comme celles-là qu’on forme les gestionnaires », explique Éric Paquette.

Parmi les nouveautés à l’Institut, on trouvera cette année un cours en coaching d’équipes. « On voulait travailler cette nouvelle approche qui diffère des cours qu’on offre déjà en coaching individuel », raconte le président. L’automne dernier, l’Institut a ajouté à sa liste de cours une certification en gestion de transfert d’entreprise offerte en collaboration avec le Centre de transfert d’entreprise du Québec : « Il y a non seulement une pénurie de main-d’œuvre au Québec, mais il y a aussi une pénurie de repreneurs d’entreprises », affirme-t-il. Le but de cette certification est d’offrir à tous les experts qui interviennent dans une telle opération — notaires, comptables, avocats… — d’acquérir une perspective globale et de bien accompagner les repreneurs pour en maximiser le succès.

« L’amélioration continue, c’est ce qu’on enseigne aux leaders ; on n’a jamais fini de s’améliorer, conclut Éric Paquette. Si on ne l’appliquait pas à notre Institut, ça n’aurait pas de sens et c’est la raison pour laquelle on se remet en question constamment et qu’on tente toujours d’évoluer… Parce que même si on pense qu’on détient la bonne recette, le contexte peut toujours changer ! »