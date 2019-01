Université Bishop’s: mettre en avant les connaissances et l’excellence

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Nouveau programme d’études, grande conférence nationale en sciences humaines et Bourse d’excellence généreuse, tels sont les grandes primeurs de 2019 pour cette université anglophone des Cantons-de-l’Est.

Vous êtes citoyen canadien ou résident permanent, vous avez terminé votre cégep ou collège avec d’excellentes notes, vous êtes recommandé ? Vous pourriez être admissible à la Bourse d’excellence du Chancelier offert par l’Université Bishop’s. La demande doit être faite avant le 1er mars. Cette bourse de 10 000 $ par année (renouvelable pour chaque année d’études au même montant jusqu’à un maximum de 40 000 $) pourrait vous offrir un sérieux coup de pouce.

« Cette bourse, offerte aux nouveaux étudiants, vise à favoriser l’excellence tout au long des études, » affirme Julie Frédette, agente de recherche à l’Université Bishop’s. En outre, l’Université fera ce qu’il faut pour que l’étudiant réussisse, par exemple en lui jumelant un mentor. » Mais, pour conserver le droit à la bourse, le lauréat devra demeurer aux études à temps plein et avoir un excellent dossier universitaire, avec une moyenne cumulative supérieure à 85 %.

Au cours de ses études, l’étudiant bénéficiaire de la bourse aura aussi accès à une gamme d’activités (colloques, conférences, etc.) qui lui permettront de parfaire ses connaissances et qui l’aideront dans sa recherche de l’excellence.

Certificat en mobilisation des connaissances

Au printemps prochain, de mai à juillet, l’Université Bishop’s offrira aussi un programme unique au pays axé sur le transfert des connaissances. « Ce programme vise à transformer le savoir en action, affirme Mme Frédette. Au terme du programme, le diplômé devrait être capable de réfléchir à qui s’adresse le savoir développé à l’université, recenser des besoins de la communauté pour des savoirs spécifiques et être en mesure de répondre à ces besoins. » Le certificat comprend trois cours pour un total de 15 crédits et il est ouvert à tous les diplômés du premier cycle universitaire.

Colloque international Heart and Souls

Du 15 au 16 mars, l’Université Bishop’s sera l’hôte d’un important colloque en sciences humaines, le colloque Heart and Souls (Heart pour Humanities Education and Research in teaching et Souls pour Scholarship of Undergraduate Literary Studies). « Ce colloque se veut une réflexion sur le pourquoi et le comment on enseigne les sciences humaines, dit Mme Frédette. Il mettra en avant les travaux de recherche réalisés dans cette discipline par des étudiants du premier cycle universitaire. »

Ce colloque était auparavant réservé aux universités anglophones du Québec. Au fil des années, il a pris de l’ampleur pour devenir un événement d’envergure internationale qui s’adresse à tous les étudiants en sciences humaines de premier cycle en Amérique du Nord.