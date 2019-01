Université Concordia: les cycles supérieurs à l’honneur

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

La journée porte ouverte hivernale de l’Université Concordia mettra l’accent sur les cycles supérieurs en réservant un étage consacré à ceux-ci tout en lançant deux programmes pour l’automne 2019.

Ces programmes de certificats et DESS aux cycles supérieurs ont été créés en lien avec le nouveau Département de génie chimique et des matériaux. Ce département sera installé dans un nouveau bâtiment du campus Loyola. Des programmes dans cette discipline à la maîtrise et au doctorat devraient aussi naître sous peu. « Nous sommes actuellement en train de les concevoir, explique Anne Whitelaw, vice-rectrice exécutive déléguée aux affaires académiques et vice-rectrice adjointe à la planification et au positionnement de l’Université Concordia. Les programmes sont à l’étape de la révision de la part du ministère de l’Éducation. »

Mme Whitelaw insiste sur le fait que le DESS et le certificat de génie chimique et des matériaux sont des programmes dits de « parcelle ». En d’autres mots, ces programmes multidisciplinaires ouvrent vers les autres programmes de cycles supérieurs tout en professionnalisant les étudiants. « Ces programmes sont pour ceux qui viennent du génie et qui veulent intégrer la chimie dans leur travail, et vice-versa », ajoute la vice-rectrice.

Une offre dans l’intérêt des étudiants et de la société

Mme Whitelaw reconnaît la grande influence des étudiants et du public dans l’apparition des nouveaux programmes, comme ceux en génie chimique et des matériaux. « Les étudiants, particulièrement au premier cycle dans leurs associations, viennent nous dire qu’ils veulent voir plus de programmes liés au développement durable, dit la vice-rectrice. Il n’est pas surprenant que nos professeurs soient intéressés aussi à ces questions. »

C’est à travers cette philosophie que l’Espace 4 a ouvert ses portes le 18 janvier dernier. « Ce laboratoire permet de montrer au public les recherches en cours et, plus important, on invite le public à faire de la recherche avec nous », explique Mme Whitelaw. Cet espace de collaboration entre citoyens et chercheurs peut ainsi convaincre les futurs étudiants de choisir Concordia.

À cela s’ajoutent les services de professionnalisation : comme des bourses de mobilité pour que les étudiants présentent leurs recherches à des conférences internationales ou des cours nommés « Grad Pro Skills ». Ces cours offrent des apprentissages aussi bien élémentaires — comme la rédaction d’un CV ou la préparation d’une entrevue — que des plus avancés — « comment traduire les connaissances universitaires en connaissances pratiques ? »

La journée porte ouverte se tiendra le 16 février de 10 h à 16 h. Les personnes souhaitant rejoindre les quelque 9000 étudiants des cycles supérieurs de Concordia pourront se rendre au Complexe intégré d’ingénierie, d’informatique et d’arts visuels (ou bâtiment EV) situé au 1515 de la rue Sainte-Catherine Ouest.