Une nouvelle plateforme pour bien choisir son DEC

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Choisir LE cégep peut s’avérer difficile pour les jeunes et même devenir une expérience stressante… Mieux vaut donc se préparer et bien s’informer. L’an dernier, le SRAM (Service régional d’admission du Montréal métropolitain) a choisi de moderniser son outil de recherche. Exit, donc, le Guide pratique des études collégiales au Québec et sa version papier.

Dorénavant, toute l’information sur tous les programmes menant à l’obtention d’un Diplôme d’études collégiales (DEC) qui sont offerts par les établissements du Québec est disponible en ligne sur le site pygma.ca. L’outil offre des fonctionnalités pratiques pour trouver le programme d’études et le collège qui répondent aux besoins de chacun. Il regroupe 109 collèges et 174 programmes d’études.

« Nous voulons donner une information à jour, parce que ça bouge vite », explique Geneviève Lapointe, directrice des communications au SRAM. En effet, s’il fut un temps où les autorisations de programmes et les changements de préalables étaient décidés quelques années à l’avance, « aujourd’hui, on peut voir des changements de préalables annoncés par le ministère de l’Éducation au moment même où l’on reçoit des demandes d’admission », ajoute-t-elle.

Non seulement PYGMA offre une information juste et précise, les mises à jour étant faites en continu, mais la plateforme a aussi permis de bonifier l’information transmise, selon Mme Lapointe. « Les outils électroniques permettent d’accomplir des opérations que les outils papier n’autorisent pas, notamment le croisement d’informations », explique-t-elle.

« Depuis son lancement en novembre, il y a eu 98 000 sessions de consultation ouvertes », lance fièrement Geneviève Lapointe. Ces jours-ci, la fréquentation est très élevée puisque, depuis le 15 janvier dernier, au SRAM on commence à recevoir les demandes d’admission pour l’automne 2019. Les futurs cégépiens ont jusqu’au 1er mars pour faire une demande.

« L’outil s’adresse aux jeunes, mais pas seulement », affirme la directrice. PYGMA est aussi très utile pour les adultes qui souhaiteraient faire un retour aux études et qui cherchent de l’information. Des filtres de recherche ont été intégrés à l’outil afin d’obtenir des renseignements supplémentaires. Ainsi, il est possible, en cliquant sur le nom d’un programme, d’obtenir des détails comme le nombre de demandes et le nombre d’admis pour celui-ci, mais aussi le taux de placement des diplômés et leur salaire moyen.

Une foule de programmes

L’offre de programmes techniques a augmenté au cours des dernières années. À un point tel qu’il est parfois difficile de s’y retrouver. Dans ce contexte, prendre le temps d’explorer l’offre permet de faire des découvertes.

Depuis l’an dernier, deux nouveaux programmes se sont ajoutés : technologie de l’échographie médicale et techniques de l’informatique. Offert au départ au cégep de Rimouski seulement, le programme de technologie de l’échographie est maintenant disponible au cégep Ahuntsic, à Montréal, et sera aussi offert dès l’automne 2019 au cégep de Sainte-Foy, à Québec.

Quant au programme technique de l’informatique, il a été révisé et partiellement implanté l’année dernière. « Dorénavant, même si c’est un programme unique, il permet aux différents cégeps de développer des palettes de compétences qui leur sont propres », fait valoir Mme Lapointe.

Dans ce cas-ci, l’outil PYGMA peut alors s’avérer d’une grande utilité. En faisant une recherche avec le nom du programme, on obtient toutes les particularités des différents établissements. Ainsi, on apprend que le cégep Édouard-Montpetit se spécialise en programmation et en réseautique alors que le collège de Maisonneuve propose le développement d’applications et que le collège de Bois-de-Boulogne se concentre quant à lui sur le génie logiciel et la sécurité réseau…

Pour la formation continue

« Il faut comprendre qu’un programme d’études collégiales technique dure trois ans. Quelqu’un qui voudrait l’entreprendre à temps partiel pourrait y passer pas mal plus d’années », précise Geneviève Lapointe. Par contre, à la formation continue, les formules sont éclatées « tant au niveau du rythme que de la durée des programmes, parce que cette formation s’adresse d’abord à des adultes et parfois à des gens qui sont déjà sur le marché du travail », lance-t-elle.

On ne retrouvera pas l’offre de cette formation continue sur PYGMA, mais sur le site monretouraucegep.com développé par la Fédération des cégeps. Ce site regroupe aussi les données sur les attestations d’études collégiales, les DEC offerts à la formation continue et sur la reconnaissance des acquis.

Rappelons que le SRAM est né en 1973. À l’époque, 14 cégeps de la région de Montréal que s’étaient associés afin de trouver une solution au problème des demandes d’admission multiples. En effet, ce phénomène restreignait l’accès. Le SRAM a donc établi la règle qui limite à une seule demande d’admission par candidat avec la possibilité de participer à trois tours. Ainsi, parce que chaque personne ne réserve qu’une seule place, les taux d’admission augmentent.