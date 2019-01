Université McGill: encore plus accessible

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

De nouvelles bourses pour les étudiants et un programme d’études adapté aux Autochtones. Telles sont quelques-unes des nouveautés qu’offre l’établissement universitaire depuis la rentrée scolaire.

Vous êtes étudiant à McGill et un employeur vous offre un stage non rémunéré à temps plein durant l’été dans votre domaine d’études. Embêté, vous vous dites : « Si j’accepte, comment vais-je faire pour payer mon loyer et mon épicerie ? » L’Université a été sensible à cette situation, ainsi qu’à d’autres que peuvent vivre ses étudiants, comme faire un travail de recherche à l’étranger, et offre donc depuis septembre dernier la bourse Expériences éducatives enrichies (EEE).

Pour s’en prévaloir, il faut être étudiant à temps complet dans un programme de premier cycle à McGill et prouver le besoin d’une assistance financière. « Le programme compense un manque à gagner causé par l’engagement de l’étudiant dans un programme de stage ou d’études, qui est souvent réalisé durant l’été, et qui ne permet alors souvent pas de travailler », explique Fabrice Labeau, premier vice-recteur exécutif adjoint (études et vie étudiante) par intérim à McGill. L’aide financière offerte est variable, selon les besoins. Une centaine d’étudiants en profitent déjà.

Une aide aux étudiants autochtones

Les étudiants autochtones ont souvent besoin d’un coup de pouce pour entreprendre des études universitaires. L’aide financière de McGill (offerte en collaboration avec l’organisme d’aide aux études autochtones Indspire) répond à cela. Celle-ci a été mise en place à la suite d’un rapport produit en 2017 sur les études et l’éducation autochtone, qui recommande d’améliorer l’aide financière afin d’accroître les inscriptions et la rétention des étudiants des Premières Nations.

En plus d’une bourse de 2000 $ (non renouvelable) offerte aux étudiants qui entreprennent leur première année à McGill, l’Université offre aussi une bourse dont le montant varie de 1000 à 10 000 $, selon les besoins en assistance financière, à tous les étudiants autochtones inscrits à un programme menant à un diplôme (du baccalauréat au doctorat). D’autres aides financières sont également disponibles pour ces étudiants. Selon M. Labeau, une trentaine d’étudiants profitent actuellement de cette aide.

Un programme de McGill à Kahnawake

Depuis septembre 2018, McGill offre aussi un baccalauréat en éducation préscolaire et primaire dans la réserve de Kahnawake. Proposé en collaboration avec le Centre d’éducation de Kahnawake, il est le premier du genre dans la région montréalaise. Il est adapté aux réalités autochtones et combine les savoirs traditionnels et universitaires. Il profite à trente étudiants résidant dans la réserve. « Nous espérons avec ce programme établir de bonnes relations avec la communauté et poursuivre cette formation à long terme », affirme M. Labeau.

L’Université offre aussi des programmes de formation des maîtres à d’autres nations autochtones, programmes chapeautés par le Bureau de formation des maîtres inuits et des Premières Nations de McGill.