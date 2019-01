ISE: un doctorat modifié dès l’automne 2019

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Même s’il dépend de la Faculté des sciences de l’UQAM, l’Institut des sciences de l’environnement (ISE) est composé de plus de 80 professeurs membres venant de sciences naturelles comme de sciences humaines, c’est-à-dire de tous les départements de l’UQAM : géographie, sciences de la Terre et de l’atmosphère, design, didactique, économie…

On y offre deux programmes de cycles supérieurs — maîtrise et doctorat — qui sont pluridisciplinaires et qui s’adressent à des étudiants de formations initiales variées. Dès l’automne 2019, le doctorat — un programme interuniversitaire avec le réseau UQ — connaîtra une modification majeure, dont on connaîtra les détails d’ici la mi-mars.

Unique en son genre au Canada, ce programme se distingue par sa manière avant-gardiste d’aborder les problématiques environnementales complexes. Il a pour objectif de développer des aptitudes de travail d’équipe multidisciplinaire et interdisciplinaire. Le doctorant peut compter sur plus de 230 professeurs, reconnus à l’international et issus des départements affiliés à l’ISE, des constituantes de l’UQ et d’autres universités du Québec, mais aussi de l’étranger. Cette formation de haut niveau, largement reconnue au Québec et à l’étranger, attire un public composé à environ 60 % d’étudiants internationaux.

Sur le terrain

Que ce soit dans le programme de maîtrise ou dans celui de doctorat, les cours de terrain sont très populaires auprès des étudiants. Trois destinations sont offertes ; Cuba, le Grand Nord et l’Amazonie.

À Cuba, c’est à un séjour de deux semaines dans les sites patrimoniaux UNESCO de La Havane et de la vallée de Viñales que sont conviés les étudiants. Quant à ceux qui participent au projet UQAM-Nord, ils s’embarqueront pour un parcours reliant Montréal à Kuujjuarapik au fil duquel ils s’arrêteront dans des mines, visiteront de grands projets hydroélectriques et iront à la rencontre de communautés autochtones et d’ONG environnementales. De son côté, le projet UQAMAZONE propose un séjour en Amazonie brésilienne dans les vallées de la rivière Tapajós et du fleuve Amazone et jusqu’à Belém où auront lieu des rencontres avec des représentants de grandes institutions amazoniennes œuvrant en recherche, en intervention et en planification.

Finalement, un tout nouveau programme de bourses universel est maintenant offert à tous les étudiants inscrits depuis le 31 août 2018. Ces derniers peuvent dorénavant se voir accorder une bourse de 13 000 $ pour trois ans. Plusieurs concours d’excellence ou bourses facultaires, institutionnelles ou externes sont également disponibles pour les étudiants de maîtrise et doctorat.