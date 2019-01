TELUQ: la distance n’a plus d’importance

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

L’offre de l’Université TELUQ, l’université à distance du réseau de l’Université du Québec, est pour le moins diversifiée. Cela représente en effet plus de 400 cours et 110 programmes. Au cours de la dernière année seulement, cette offre s’est bonifiée avec l’ajout de neuf nouveaux programmes dans des domaines aussi variés que la comptabilité, l’informatique, les médias, les sciences, la communication, la gestion des ressources humaines ou encore — et il ne faut pas s’en étonner —, la formation à distance !

Chacun des cours dispensés est conçu par des professeurs en étroite collaboration avec des spécialistes de la formation à distance. Les diplômes et attestations délivrés vont des attestations d’études de 1er ou de 2e cycle (programmes courts) jusqu’aux doctorats en passant par les certificats et autres baccalauréats et maîtrises.

De nouvelles concentrations

Cette année, le baccalauréat en administration propose sept nouvelles concentrations qui s’ajoutent à la concentration en gestion des ressources humaines. On pourra dorénavant s’inscrire en management, en marketing, en entrepreneuriat, en planification financière, en comptabilité et finance, en développement local et en économie sociale et en gestion des services de santé et des services sociaux.

Par exemple, la concentration en développement local et en économie sociale propose dans sa première partie de s’intéresser aux concepts liés à l’émergence des préoccupations et des initiatives à l’échelle locale. Par la suite, des cours optionnels permettront à l’étudiant de se pencher sur des thématiques précises qui viendront soutenir et accélérer l’intervention en matière de développement local. Finalement, comme les diplômés seront appelés à travailler en collaboration avec les entreprises, ces derniers pourront intervenir efficacement et seront en mesure de bien comprendre leurs modes de fonctionnement et leurs contraintes.

La maîtrise en éducation, qui comprend une concentration en formation à distance et en technologie éducative, propose maintenant une concentration en administration scolaire et une autre en efficacité de l’enseignement et des écoles. Cette dernière formera des spécialistes capables d’élaborer des solutions adaptées aux besoins des établissements et des communautés. Les étudiants y feront l’acquisition de divers outils de recherche, de création ou d’intervention qui leur permettra de remettre en question les pratiques et d’innover en matière d’éducation.

Finalement, les professeurs de l’Université TELUQ sont très actifs dans le domaine de la recherche. Si l’université compte déjà trois chaires de recherche, de nouvelles s’y ajouteront très bientôt : la Chaire de recherche du Canada en analyses de données biomédicales, la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits de la personne ainsi que la Chaire de recherche du Canada sur le jugement éthique.