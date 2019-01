Polytechnique: et si on allait voir ailleurs?

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Étudiant au baccalauréat en génie aérospatial, Justin Beaurivage est un fervent adepte de parachutisme. L’été dernier, il a eu la chance d’être employé par l’entreprise américaine Sun Path Products, un manufacturier de sacs-harnais pour parachutes, ce qui lui a permis de conjuguer sa passion et son travail au quotidien. N’eût été le programme de stages à l’international de Polytechnique Montréal, le jeune homme n’aurait sûrement pas pu concrétiser ce rêve aussi tôt dans sa carrière.

Lancé en 2011, le programme de stages à l’international de Polytechnique Montréal s’adresse aux universitaires de tous les niveaux, mais cible particulièrement ceux du baccalauréat.

Gagnant chaque année en popularité, il permet aux étudiants de toutes les spécialités du génie de partir à la découverte d’une autre culture tout en mettant leurs acquis à l’épreuve.

Grâce à ce programme, l’an dernier, un peu plus d’une soixantaine d’étudiants ont pu, comme Justin, occuper un emploi intéressant dans une entreprise étrangère.

« Les stages à l’international sont de plus en plus populaires », indique Esher Caouette, coordonnatrice au service Stages et emplois de Polytechnique Montréal et responsable du programme de stages à l’international.

« Quand on a lancé le programme en 2011, on avait 15 étudiants qui effectuaient un stage à l’international, poursuit-elle. À la fin de l’année scolaire 2011-2012, on était déjà monté à 23. En 2014-2015, on était à 61. Ça continue d’augmenter chaque année. »

Ces stages se déroulent un peu partout à travers la planète, mais certains pays ont davantage la cote que d’autres. C’est notamment le cas de la France, du Japon, des États-Unis et de l’Allemagne.

« Ce sont des pays où on trouve beaucoup d’entreprises très développées dans le domaine du génie. On travaille à étendre nos relations avec les entreprises de ces pays-là parce qu’elles offrent des expériences de qualité à nos étudiants », commente la responsable du programme de stages à l’international.

Des apprentissages non négligeables

Pour Mme Caouette, il ne fait aucun doute que réaliser un stage à l’étranger s’avère une expérience extrêmement pertinente pour les étudiants en ingénierie.

« Ça permet aux étudiants de développer leur intelligence culturelle, relève-t-elle. Au Québec, les ingénieurs sont souvent appelés à travailler avec des entreprises à l’étranger. Le fait d’avoir été sensibilisés à des différences culturelles, ça leur permet de beaucoup mieux travailler en équipes multiculturelles. »

Célia Paré, étudiante au baccalauréat en génie industriel à Polytechnique Montréal, partage l’avis de Mme Caouette. Au printemps 2017, elle s’est envolée pour le Japon afin d’y réaliser un stage d’un an chez Taiyeiho Cement Corporation, une entreprise traditionnelle qui manufacture du ciment.

« Je voulais être dépaysée parce que je pense que c’est comme ça qu’on grandit, relate-t-elle. Je l’ai été ! La culture japonaise est très différente de la nôtre. Tout est plus structuré là-bas et ce n’est pas bien vu d’être différent. Pour s’adapter socialement, il faut être comme les autres. C’est important de faire un effort pour comprendre les codes et de garder l’esprit ouvert, sinon, on n’arrive pas à connecter avec les gens. Aujourd’hui, je suis beaucoup plus attentive aux autres et je m’adapte mieux. »

Différent de l’échange, le stage à l’international permet aux étudiants de développer des acquis spécifiques, fait remarquer Mme Caouette. Selon elle, il se veut un condensé d’apprentissages.

« Comme nos points de repère sont plus limités que dans un contexte d’études, on n’a pas le choix de sortir de notre zone de confort, souligne-t-elle. En faisant ça, on se retrouve en contact avec nos forces et nos limites. C’est intéressant de les découvrir dès le début de son parcours professionnel. Ça nous permet d’avancer plus vite. »

C’est ce qu’ont pu constater Justin et Célia lors de leur stage.

« Là-bas, j’avais des tâches d’ingénieur comme tous les autres de l’équipe, souligne Justin. Il a fallu que je porte plusieurs chapeaux. J’ai fait de la recherche et développement, de la gestion de production, j’ai même appris à coudre. Ça m’a appris plein de choses qu’on n’apprend pas à l’école et ça m’a aidé à déterminer ce que je voulais pour la suite. »

« J’ai fait de la recherche pendant un an et j’ai découvert que ce n’était pas pour moi, signale pour sa part Célia. C’est un rythme un peu trop lent. Mais je suis contente de l’avoir fait parce que j’ai beaucoup appris. »

Des écueils surmontables

Si partir travailler à l’étranger s’avère généralement une expérience agréable pour les stagiaires, le stage international comporte tout de même son lot de difficultés. D’après Mme Caouette, l’isolement et la barrière de la langue du pays d’accueil figurent au palmarès des écueils rencontrés par les étudiants.

« C’est sûr qu’au début, l’isolement, c’est difficile, confirme Justin. Chez Sun Path, j’avais des fins de semaine de trois jours. Quand je ne connaissais personne, je trouvais ça difficile de passer ces jours-là tout seul ! Surtout que la compagnie est dans une petite ville rurale de la Caroline du Nord où il n’y a pas grand-chose à faire. Quand j’ai commencé à me faire des amis, je me suis mis à aller sauter en parachute tous les week-ends ; c’était vraiment agréable. »

Au Japon, Célia a aussi vécu l’isolement. Celui-ci a été amplifié par la barrière linguistique qui la séparait de ses collègues.

« On était à peu près 400 dans le centre de recherche où j’étais, mais il n’y avait que 10 % des gens là-bas qui parlaient anglais et c’était un anglais un peu cassé. Quand j’ai su plusieurs mots en japonais, ça s’est amélioré. Mais ça a pris au moins trois ou quatre mois avant que j’arrive à un niveau correct. Après, ça a été beaucoup plus facile », raconte-t-elle.

Encore plus de stages internationaux

Très heureuse que de plus en plus d’étudiants s’engagent chaque année dans un stage à l’international, Mme Caouette rêve d’un jour où la majorité des ingénieurs en devenir de Polytechnique se prêteront à cet exercice.

« Ce que je pense qui serait idéal, c’est que l’expérience de mobilité, soit d’échange ou de stage à l’international, soit rendue obligatoire. Dans le contexte mondial dans lequel on est, ça permettrait à nos étudiants d’être encore plus compétitifs », confie-t-elle.

Si Polytechnique Montréal n’a jamais signalé son intention de contraindre ses étudiants à une telle démarche, Mme Caouette stipule tout de même clairement dans son plan stratégique 2018-2023 qu’elle souhaite « favoriser l’internationalisation des programmes et les échanges internationaux ».

« Je trouve que cette volonté est non seulement très positive pour nos étudiants, mais aussi pour la société québécoise, conclut Mme Caouette. Un des aspects importants de la profession d’ingénieur, c’est d’être appelé à contribuer aux structures de la société. Après avoir développé des compétences et découvert d’autres méthodes de travail à l’étranger, ces étudiants vont devenir des agents de changements pour le Québec. Leur expérience va bénéficier à tous. »