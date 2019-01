La continuité dans le changement avec la CAQ

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Il est trop tôt pour dire comment le « redressement national en éducation » promis par le premier ministre François Legault lors de son discours d’ouverture se traduira dans le secteur de l’enseignement supérieur, au vu des actions posées jusqu’à présent. Si la Coalition avenir Québec (CAQ) a laissé poindre bien peu d’indices jusqu’à présent sur ses priorités en matière d’éducation postsecondaire, les positions affichées par le chef caquiste et son équipe au fil des ans s’inscrivent dans la continuité du virage néolibéral en éducation pris depuis deux décennies. Analyse des positions passées et actuelles de la CAQ en la matière.

Lors de son passage comme titulaire du ministère de l’Éducation (1998-2002), François Legault a eu l’occasion d’imprimer sa marque une première fois sur le réseau postsecondaire. L’imposition de « contrats de performance » et de « plans de réussite » aux établissements d’enseignement en contrepartie d’un réinvestissement dans le réseau, vivement critiquée à l’époque, a donné le ton aux 20 dernières années.

Le ministre Legault cherchait ainsi à « appliquer des critères issus de l’entreprise au milieu de l’éducation », analyse Marianne Di Croce, chercheuse associée à l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS). La volonté affichée de « mettre en lien les cégeps et les universités avec les entreprises » marquait par ailleurs l’introduction d’une logique de marchandisation de l’éducation qui s’est généralisée depuis, observe la doctorante en sciences politiques qui s’interrogeait, dans un billet de blogue publié par l’IRIS en octobre dernier, sur les conséquences pour l’enseignement supérieur de l’arrivée au pouvoir de la CAQ.

Vers un réseau collégial au service des besoins de main-d’œuvre ?

Si le premier ministre est revenu sur sa position de départ qui était favorable à l’abolition des cégeps, c’est qu’aux yeux de la CAQ, qui souhaite valoriser les parcours de formation professionnelle et technique, les cégeps peuvent répondre aux besoins de formation de main-d’œuvre des entreprises. « En ce qui a trait à la pénurie de main-d’œuvre, il y a un certain nombre d’entreprises qui expriment des besoins que les cégeps sont tout à fait à même de combler », a laissé entendre l’adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Youri Chassin, qui a hérité en décembre du mandat de revoir le financement du réseau collégial.

On ignore encore quelle forme prendra cette révision, mais il y a fort à parier que le financement des cégeps en région favorisera des programmes techniques répondant à un besoin de main-d’œuvre locale, croit Marianne Di Croce. Et cette perspective ne réjouit pas la chercheuse.

Les prises de position publiques du nouveau ministre d’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, ont par ailleurs de quoi rassurer sur sa vision, mais les propos tenus tant sur son blogue dans le HuffPost Québec que dans son livre Et si on réinventait l’école ?, publié en 2016, laissent entrevoir certaines des positions plus ambiguës. Ainsi, celui qui a été porte-parole de la CAQ en matière d’éducation, d’enseignement supérieur, de recherche et de science semble défendre fermement la formation générale, dont l’abandon constituerait « un acte de nivellement par le bas qui affecterait l’ensemble de notre société », a-t-il dit. Il serait d’ailleurs, selon lui, « très mal avisé » de réduire le rôle des institutions d’enseignement à celui de répondre aux besoins de main-d’œuvre du marché du travail.

L’appel à plus de flexibilité dans le choix de cours et la proposition d’augmenter l’autonomie locale, notamment pour contingenter des programmes, laissent cependant craindre une amputation du tronc commun de la formation collégiale. « Tranquillement, on gruge dans la formation générale », observe encore Marianne Di Croce, qui enseigne la philosophie au Cégep de Saint-Jérôme. Déjà, dans les cours de philo de fin d’études, « les compétences visées sont assez précises », dit-elle. Elle ajoute par ailleurs que les directions de certains programmes techniques au curriculum très chargé souhaitent remplacer des cours généraux de tronc commun par des cours adaptés à la discipline.

Universités de « calibre mondial » et recherche arrimée à l’entreprise

Membre fondateur de la CAQ et porte-parole, Jean-François Roberge disait en 2014 vouloir faire du refinancement des universités l’une de ses priorités, mais sans s’avancer sur les modalités de ce financement.

Rappelons que la CAQ avait pris position pour la hausse des droits de scolarité, tout en critiquant la ligne dure adoptée par le gouvernement libéral durant la grève étudiante de 2012.

S’il ne semble pas enclin à ouvrir la boîte de Pandore d’un nouveau dégel des droits de scolarité, le gouvernement caquiste ne reviendra certainement pas sur la déréglementation des droits de scolarité universitaires pour les étudiants étrangers mise en œuvre par le gouvernement libéral dans le cadre d’un projet de réforme du financement universitaire l’an dernier. Favorable au principe de remboursement proportionnel au revenu des prêts étudiants, la CAQ s’est d’ailleurs montrée ouverte par le passé à l’idée de moduler les droits selon les programmes en majorant les frais d’inscriptions aux programmes débouchant sur des emplois bien rémunérés.

Mis à part la volonté affichée de doter le Québec d’universités compétitives sur le plan international, on sait relativement peu de choses sur les ambitions du gouvernement caquiste pour le réseau universitaire. Sur son site Internet, la CAQ met en avant les collaborations universités-entreprises. « Le Québec dispose d’universités de calibre mondial, capables de jouer un rôle de pôles de développement. Il faut en tirer parti en favorisant davantage l’arrimage entre la recherche universitaire et les entreprises innovantes », peut-on lire sur la page qui présente les idées du parti en matière d’éducation.

« On n’est pas du tout en rupture avec les politiques libérales de la dernière décennie », qui misent sur un alignement avec les besoins en main-d’œuvre, sur un rapprochement avec le secteur privé et sur une approche de tarification de type utilisateur-payeur en éducation, constate Marianne Di Croce. Au contraire, conclut-elle, le gouvernement de François Legault « s’inscrit dans ce mouvement-là avec force ».