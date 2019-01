Enquête sur la Commission scolaire English-Montréal

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a annoncé mercredi matin l’ouverture d’une enquête sur l’administration et la gouvernance de la Commission scolaire English-Montréal. Le ministre affirme avoir été mis au fait, dès sa nomination, de nombreuses allégations sérieuses concernant la CSEM qui remonteraient déjà à plusieurs années. Il a évoqué un conseil des commissaires paralysé par un climat malsain et des irrégularités concernant les programmes de formation professionnelle. De son côté, la commission scolaire affirme que cette enquête l’a prise « complètement par surprise » puisque deux audits réalisés par le précédent gouvernement étaient demeurés sans suite.