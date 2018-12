Des services de garde «à deux vitesses» dans les écoles

Une journée pédagogique au parc aquatique, au zoo, au cinéma, à la cabane à sucre ou dans un centre d’escalade : les activités offertes aux élèves par les services de garde scolaires coûtent cher aux parents.

Lors de chaque journée pédagogique, les services de garde en milieu scolaire se divisent en deux catégories d’élèves : ceux qui participent à ces activités fort populaires et ceux qui doivent rester à l’école (ou à la maison) parce que leurs parents n’ont pas les moyens de payer ces sorties. Le phénomène prend une telle ampleur que des « services de garde à deux vitesses » risquent de se mettre en place dans les écoles publiques, prévient un document de la plus grande commission scolaire du Québec.

Ce document — la Politique sur la qualité des services de garde à la Commission scolaire de Montréal (CSDM), adoptée en 2016 — vise notamment à « faire en sorte que tous les enfants d’un même service de garde aient accès aux mêmes activités ». Ce qui n’était pas le cas lors de son adoption il y a deux ans.

Un cas célèbre avait entraîné la mise en place de cette politique. À la rentrée de l’automne 2015, une école primaire du quartier Rosemont avait installé des jeux gonflables dans la cour de récréation. Les élèves n’avaient pas tous accès à la structure de jeu : seuls ceux dont les parents avaient payé 27 $ pour la location de l’équipement pouvaient l’utiliser. Les autres devaient jouer au service de garde à l’intérieur de l’école.

Ce genre de fracture causée par la classe sociale des familles crée un profond malaise dans les écoles, souligne Violaine Cousineau, commissaire indépendante à la CSDM. « Deux ans après l’adoption de la politique sur les services de garde, on a l’impression que des enfants sont toujours laissés pour compte à cause de la capacité de payer de leurs parents. On a baissé les bras et on ne voit pas l’ampleur de ça », dit-elle.

Vers un projet de loi

Les activités dans les services de garde scolaires seront encadrées par le projet de loi sur les frais facturés aux parents que prépare le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge. « On me confirme qu’il va en être question [des sorties en service de garde scolaire] », indique Francis Bouchard, attaché de presse du ministre Roberge.

De quelle façon ces frais pour des sorties en service de garde seront-ils encadrés ? Cela reste à voir. Des consultations en ligne auront lieu une partie du mois de janvier, puis en commission parlementaire une fois le projet de loi déposé.

Le ministre s’est engagé à déposer ce projet fort attendu au cours de la session parlementaire d’hiver. Le projet donnera suite à l’entente à l’amiable par laquelle les commissions scolaires se sont engagées à verser 153 millions de dollars aux parents d’élèves pour des fournitures ou des services scolaires qui auraient dû être gratuits, lors de la dernière décennie. Le projet doit clarifier les frais pouvant être facturés aux parents pour du matériel scolaire ou pour l’inscription à des programmes particuliers, comme le volet international, sports-études ou arts-études.

D’ici là, un débat d’urgence à ce sujet aura lieu lors de la prochaine séance du conseil des commissaires de la CSDM, au début du mois de janvier. Les commissaires Violaine Cousineau et Jean-Denis Dufort veulent savoir dans quelle mesure la politique sur les services de garde a incité les responsables à organiser des activités auxquelles tous les élèves peuvent participer, peu importe l’épaisseur du portefeuille de leurs parents.

D’après leur expérience — et des témoignages qu’ils ont recueillis auprès de parents —, les deux commissaires sont convaincus que des inégalités subsistent dans l’accès aux activités, surtout lors de journées pédagogiques. La commission scolaire a décliné notre proposition d’entrevue à ce sujet.

« On ne peut pas se contenter de voter une politique comme celle-là sans s’assurer qu’elle est appliquée », dit Violaine Cousineau.

Le prix à payer

Lors de l’adoption de la Politique sur la qualité des services de garde, en tout cas, les frais relatifs aux sorties variaient grandement d’une école à l’autre. Une compilation de toutes les sorties organisées en 2013-2014 par les services de garde de la CSDM démontrait que le prix des activités influençait la participation (ou non) des élèves.

Quelques exemples parmi des centaines :

sortie à 23 $ au cinéma IMAX et au Centre des sciences, 30 % des élèves restent à l’école ;

sortie à 28 $ dans un musée, le tiers des élèves restent à l’école ;

sortie à 28 $ aux glissades de Saint-Jean-de-Matha, 41 élèves sur 174 restent à l’école ;

sortie à 25 $ dans un centre d’équitation, 59 élèves y vont, 31 restent à l’école.

L’organisation d’activités lors de journées pédagogiques représente un exercice délicat, souligne la politique de la CSDM. Les parents veulent « permettre à leurs enfants de vivre des expériences enrichissantes auprès de leurs camarades de classe, dans un contexte moins formel que celui des cours et dans un esprit qui vise le développement des habiletés sociales des jeunes. Ils veulent enfin que les journées pédagogiques, nombreuses tout au long de l’année scolaire, soient des moments de plaisir partagé pour les enfants qui fréquentent le service de garde, des occasions de découverte et d’apprentissage dans un cadre parfois différent de celui de l’école ».

Les services de garde doivent cependant « conserver l’accessibilité à tous pour l’ensemble de ces activités » en « respectant la capacité de payer des familles », précise le document. Le rapport suggère des sorties dans des parcs publics ou dans d’autres lieux situés près des écoles et accessibles en transport en commun.

Dans un rapport sur l’état et les besoins de l’éducation publié en septembre 2016, le Conseil supérieur de l’éducation a servi cette mise en garde au sujet de l’accès aux services de garde scolaires : « Le Conseil estime également que tout ce qui empêche, décourage ou freine la fréquentation de l’école est un obstacle à l’égalité d’accès. En ce sens, les coûts de plus en plus importants associés à du matériel ou à certaines activités (y compris en ce qui concerne les services de garde) ne sont pas anodins, car ils sapent le principe de la gratuité scolaire et sont susceptibles de tenir à l’écart d’une partie de la vie scolaire ou de certains programmes les élèves des milieux défavorisés. »