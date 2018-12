Des élèves francophones dans les écoles anglaises

Des centaines d’élèves francophones suivront leurs cours dans des locaux vacants situés dans des écoles anglaisesde Montréal dès le mois de janvier, après le temps des Fêtes, affirme le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Les écoles anglophones de l’île de Montréal, qui se sont vidées au rythme du déclin de la communauté de langue anglaise, ont de la place pour 2250 élèves supplémentaires, selon le ministre. Il affirme que les anglophones doivent fournir leur part pour désengorger les écoles françaises, où le nombre d’élèves explose à cause des nouveaux arrivants et de la création des maternelles 4 ans, notamment.

« Il n’est pas acceptable d’avoir des écoles bondées où il n’y a plus de locaux pour des services professionnels, où il n’y a plus de cafétéria, plus de local d’informatique, plus de bibliothèque, et, un kilomètre plus loin, une école avec 5, 6, 15 ou 20 classes de libres », a fait valoir le ministre Roberge dans un point de presse à l’Assemblée nationale.

La communauté anglophone de Montréal se montre « ouverte à accommoder » les élèves francophones. Mais selon ce que Le Devoir a appris, la résistance persiste, notamment chez les parents anglophones, qui craignent de perdre un élément fondamental de leur identité.

La grogne entourant la transformation des commissions scolaires en simples centres administratifs ajoute à la méfiance de la communauté anglophone.

Urgence d’agir

Dans l’ouest de l’île, le ministre Roberge a invité la Commission scolaire Lester-B.-Pearson à accueillir le plus rapidement possible des élèves de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. « Il y a urgence à Marguerite-Bourgeoys. Ça déborde sérieusement, il y a même des gens qui ne peuvent pas avoir des cours de francisation », a indiqué Jean-François Roberge au Devoir mardi.

Il a demandé aux deux commissions scolaires de s’entendre d’ici au 1er janvier 2019, dans deux semaines. « Des centaines de jeunes de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys auront accès à des classes [de Lester-B.-Pearson] dès la rentrée pour de la francisation et les cours habituels », a dit M. Roberge.

La location de salles de classe pour les élèves francophones dans des écoles anglaises est une solution temporaire, selon lui. Il demande aux commissions scolaires anglophones de vendre à leurs homologues francophones tout immeuble excédentaire qui se serait vidé de ses élèves.

Le ministre dit avoir senti « une belle attitude » et de « l’ouverture » de la part de la communauté anglophone. « Je ne suis pas arrivé avec des menaces. À la fin, il faut faire passer l’élève d’abord », dit-il.

Selon nos sources, une « très grande résistance » subsiste, surtout chez les parents anglophones, qui tiennent à leur droit de scolariser leurs enfants dans leur langue.

« Certains craignent que, si un élève francophone met le pied dans une école anglophone, ce soit le début de la fin pour l’école anglaise », indique une source bien au fait des tractations dans ce dossier.

Un ministre « jovialiste »

Russell Copeman, directeur général de l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec, confirme l’ouverture de la communauté anglaise.

« Les discussions vont bon train, dit Russell Copeman. Là où c’est possible, il y a une ouverture pour accommoder, trouver des solutions. »

Il estime néanmoins que le ministre Roberge est un peu pressé. « Il nous a fait comprendre son empressement d’agir, mais une entente pour janvier, ça me paraît… jovialiste ! » dit le représentant de la communauté anglophone.

Jean-François Roberge avait qualifié de « jovialiste » la réaction des commissions scolaires après une rencontre avec le ministre la semaine dernière. Elles estimaient toujours possible d’éviter l’immense chantier de transformation de la gouvernance scolaire que s’apprête à mettre en place le ministre.