Levée de boucliers contre un projet d’école alternative à Sainte-Adèle

Un projet d’école alternative sème la controverse à Sainte-Adèle. La commission scolaire projette de loger l’école alternative dans l’une des deux écoles primaires du quartier, ce qui forcera les enfants qui la fréquentent déjà à changer d’école. Un scénario décrié par plusieurs parents et rejeté à l’unanimité par les conseils d’établissement des écoles concernées.

« J’ai deux enfants : un garçon en deuxième année et une fille qui va entrer à la maternelle l’an prochain. Selon l’un des scénarios proposés, mon garçon resterait à la même école, mais ma fille, qui a tellement hâte d’aller à l’école avec son grand frère, devra aller dans une autre école », explique Emmanuelle Landry, résidente de Sainte-Adèle.

Division de la fratrie, problèmes de transport, fin du jumelage entre les élèves plus vieux et plus jeunes, autant de raisons évoquées par les quelque 420 parents qui ont signé une pétition pour préserver l’école de quartier Saint-Joseph.

Mais si ce n’est pas l’école Saint-Joseph qui accueille l’école alternative, ce sera l’école Chante-au-Vent qui devra le faire. Ce sont, en effet, les deux options qui sont proposées par la commission scolaire.

L’école alternative s’installerait dans une partie de l’une des deux écoles et, dans un jeu de dominos, les enfants qui poursuivraient dans le programme ordinaire seraient regroupés dans l’une ou l’autre des écoles en fonction de leur âge. Les écoles sont situées à 2,4 km l’une de l’autre.

Les conseils d’établissement — qui regroupent la direction, les profs et les parents — des deux écoles se sont prononcés contre le projet.

« Cette situation aura comme impact de diviser et de fracturer une équipe-école très performante », peut-on lire dans un document préparé par le conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph. « Il serait contre-productif qu’une minorité de parents exprimant un besoin personnel et particulier vienne remettre en question cette organisation scolaire et pédagogique répondant fort bien aux besoins d’une majorité. »

Équilibre

Mais les parents qui réclament une école alternative font également valoir leurs droits à un projet pédagogique différent, axé sur le plein air. « Nous, on veut quelque chose de différent », plaide Chantal Coulombe, qui travaille depuis trois ans sur ce projet d’école alternative de la MRC des Pays-d’en-Haut.

Bien sûr, elle préférerait que tout le monde accueille avec enthousiasme le projet. Mais les membres du comité fondateur ne vont pas baisser les bras maintenant. « On est juste contents que notre projet avance, qu’on nous prenne au sérieux. Il y a 400 parents qui se sont présentés lors de la journée des préinscriptions, il y a beaucoup d’intérêt et il y a plein de gens qui sont très, très contents. Mais c’est sûr que du changement, ça apporte son lot de réticences et d’inquiétudes… »

La Commission scolaire des Laurentides tente de trouver un équilibre entre les besoins des deux groupes.

« Je le sais que ce n’est pas parfait, répond la présidente, Lyne Deschamps. Si on pouvait faire autrement, on le ferait, mais je ne peux pas construire une nouvelle école demain matin et il faut que je réponde à certaines demandes. Il s’agira de voir l’impact relatif d’un déplacement d’enfants pour donner un choix pédagogique à d’autres parents. »

Elle affirme qu’il n’y a pas de locaux disponibles pour héberger l’école alternative dans le secteur, en raison de la croissance de clientèle ces dernières années. Et comme la majorité des gens qui se sont montrés intéressés par le projet habitent les secteurs des écoles Saint-Joseph et Chante-au-Vent, elle estime que le réaménagement des locaux déjà existant est « ce qu’on a de mieux à offrir ».

Elle se dit ouverte à toute nouvelle proposition, mais affirme qu’il faut débuter quelque part. Et ce début, c’est de présenter le projet et de le soumettre au ballottage dans un exercice de consultations publiques, qui se tiendra les 28 et 29 novembre.

Un mauvais départ

« Il faut tenir compte de l’acceptabilité sociale en ne privant pas les parents de leur école de secteur », écrit pourtant la commission scolaire dans la présentation de son projet.

En entrevue au Devoir, la présidente argue que « l’acceptabilité sociale, c’est aussi des parents qui fréquentent cette école-là et qui veulent un autre service ».

Mais pour Pierre Chénier, du Réseau des écoles publiques alternatives du Québec, c’est une mauvaise idée de tenter d’implanter une école alternative dans une école sans le soutien du conseil d’établissement.

« Quand il y a une levée de boucliers, ce n’est pas un bon départ pour une école alternative, affirme-t-il. S’il y a une non-acceptation du milieu, une école alternative devrait aller voir ailleurs ou trouver un autre moyen de se positionner, parce qu’avoir des ennemis à sa porte ou à l’intérieur même d’un établissement, il n’y a rien de drôle là dedans. Personnellement, si j’avais à décider aujourd’hui comme commission scolaire, je penserais à d’autres possibilités. »