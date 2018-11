Institut de leadership: offrir aux dirigeants le meilleur

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

L’Institut de leadership fête cette année son 5e anniversaire. Depuis le début, 1000 hommes et femmes d’affaires ont suivi des formations à cet endroit. Parmi les participants, on retrouve une proportion importante de diplômés aux études supérieures. Cet organisme offre ainsi l’occasion aux dirigeants, diplômés et autres de se perfectionner et de se ressourcer.

Qu’ont en commun Jean Charest, Charles Sirois, Pierre Lavoie, Isabelle Hudon, Jean-Marc Parent et Caroline Néron ? Ce sont toutes des personnalités qui sont venues livrer des témoignages de leur vécu à l’Institut de leadership dans le cadre des formations offertes par l’organisme. Et il y en a beaucoup d’autres.

À lire les nombreux commentaires positifs de dirigeants qui ont participé à des formations et que l’on trouve sur la page Web de l’Institut, on comprend qu’en cinq ans, l’organisme a acquis une bonne notoriété.

Selon Éric Paquette, président de l’institut et cofondateur, l’organisme a répondu à un réel besoin dans le milieu. « Avant de nous lancer dans cette aventure, nous avons consulté une centaine de personnes pour déceler ce qui manquait en formation pour les dirigeants, dit-il. Ce qui est revenu souvent, c’est le peu de formation offerte sur le développement d’habiletés humaines en gestion. Il manquait aussi un programme court de formation en leadership. »

L’Institut a donc créé une formation courte de six jours (trois fois deux jours, ou six jours intensifs) qui aboutit à l’obtention d’un certificat et se concentre sur le développement d’habiletés en relations humaines. Pour ce faire, les formateurs utilisent notamment la technique de programmation neurolinguistique (PNL) et tentent de répondre à des questions pratico-pratiques comme : comment donner du crédit à un employé qui a fait un bon coup sans frustrer les autres ? ou encore, comment poser les bonnes questions ? Cette formation est aussi offerte en ligne dans deux formules différentes (trois fois deux jours, ou deux fois trois jours).

Dans le cadre du programme de certification en leadership et habiletés de direction, l’Institut s’est associé au Centre des dirigeants de l’École de gestion John-Molson (JMSB) de l’Université Concordia. « Le Centre assure la qualité de l’enseignement offert, et le diplôme décerné au bout du processus l’est conjointement par le Centre et l’Institut, » dit M. Paquette.

L’Institut offre aussi un certificat en stratégie (d’une durée de six jours), un certificat en gestion de transfert d’entreprise (formule trois fois deux jours), un programme court en leadership (trois jours) et de la formation en entreprise (formation sur mesure).

Se former avec les meilleurs

L’Institut de leadership part de la conviction que, pour former des leaders, cela prend des leaders. « Parmi nos formateurs, il y a donc les meilleurs enseignants de JMSB, des enseignants d’autres écoles de gestion et aussi des gens provenant d’autres milieux, dit M. Paquette. Devant chaque cohorte, il y a aussi cinq intervenants provenant de différents milieux (ex. : humour, affaires, sports) qui viennent témoigner de leur expérience. » C’est dans cette partie de la formation que l’on retrouve des personnalités de renom comme Pierre Marc Johnson, Françoise Bertrand ou Lise Watier.

Des formations s’adressant à divers professionnels et cadres

Les formations de l’Institut sont destinées aux individus qui occupent des postes de responsabilités et qui proviennent d’une grande diversité d’industries. « Grâce à un sondage que nous avons fait, nous savons que 30 % de nos participants ont une maîtrise et un nombre plus faible d’entre eux ont un doctorat, dit M. Paquette. Parmi les doctorants, il y a, par exemple, des médecins qui font de la gestion dans les hôpitaux et des chercheurs universitaires. »

Les postes occupés par les participants sont assez variés. Il y a des professionnels-cadres et des gestionnaires. Ils proviennent d’entreprises privées, d’organisations publiques ou parapubliques, ou encore d’organismes à but non lucratif (OBNL). Il y a des membres de direction de PME, des entrepreneurs et des propriétaires de PME et aussi de la relève entrepreneuriale.

Tous les cours sont divisés en modules (de trois à sept) dans lesquels plusieurs sujets sont traités. Chaque année, les formations sont données à plusieurs reprises. Elles sont admissibles à la loi du 1 % pour la formation de la main-d’œuvre. Des rabais sont offerts pour les OBNL (15 %) et les organismes gouvernementaux (10 %).