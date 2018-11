Chargés de cours: plaidoyer pour la reconnaissance des travaux de recherche

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

La formation des étudiants du 2e et du 3e cycle est de plus en plus donnée par des chargés de cours, ce qui les amène progressivement à devoir réaliser des travaux de recherche. Le problème, c’est que, n’ayant pas accès aux fonds des organismes subventionnaires, ils le font le plus souvent sans rémunération. Une situation que dénonce la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

L’apparition des chargés de cours au Québec est aussi vieille que les universités et leur nombre a considérablement explosé avec la création, puis le développement, du réseau de l’Université du Québec il y a 50 ans. Ils sont aujourd’hui plus de 11 000. La plupart enseignent au premier cycle, mais plusieurs donnent également des cours aux étudiants à la maîtrise et au doctorat.

« Il y a en gros deux catégories de chargés de cours, explique Richard Bousquet, vice-président et responsable du regroupement université à la FNEEQ-CSN. Au départ, il s’agissait surtout de gens du milieu du travail ayant une expertise terrain et le goût de la partager avec la relève. Mais petit à petit, nous avons vu apparaître des chargés de cours venus du milieu universitaire. Des gens qui, après avoir étudié à la maîtrise ou au doctorat, en attendant de trouver un travail dans leur secteur ou de devenir eux-mêmes professeurs, ont pris une charge de cours. »

La très grande majorité détient en effet un diplôme de maîtrise, 43 % ont au moins une scolarité de doctorat et 23 % sont titulaires d’un doctorat. Leur dénominateur commun est le fait que tous ces enseignants n’appartiennent pas au corps professoral attitré, tout en étant partie prenante du corps enseignant qui assume la mission de formation des universités. Le statut de ces enseignants est celui de la non-permanence selon des contrats d’embauche à durée déterminée, pour la plupart de 15 semaines.

Outre la précarité de leurs contrats — les chargés de cours ne connaissent leur affectation qu’un mois, voire deux semaines seulement avant la rentrée, si affectation il y a —, cette situation les empêche d’avoir accès aux différents fonds de recherche.

« Tout simplement parce que l’une des conditions d’accessibilité à ces fonds, c’est la stabilité, indique M. Bousquet. Ils demandent les contrats sur les trois prochaines années en général. Ce n’est pas une condition que peut remplir un chargé de cours. »

Augmenter l’assiette des fonds

Pourtant, les chargés de cours sont de plus en plus nombreux à former les étudiants des 2e et 3e cycles. La FNEEQ a commencé à dresser un portrait de la situation et elle constate déjà que dans le réseau de l’Université du Québec, en Outaouais et à Chicoutimi par exemple, le tiers des cours de maîtrise est donné par des chargés de cours. À Laval et à Chicoutimi, 10 à 15 % des cours de 3e cycle le sont.

Or, ceux-ci sont responsables de la mise à jour des connaissances pour les contenus de leurs cours. Ils doivent se tenir informés des découvertes scientifiques, des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes dans leur domaine d’expertise et leur discipline. Mais ils doivent aussi mener eux-mêmes leurs propres recherches. Ce pour quoi ils sont compétents puisqu’ils ont eux-mêmes, lors de leur formation, participé à une recherche reconnue par l’université afin d’obtenir leur diplôme. Dans les faits, près du tiers des chargés de cours est toujours actif en recherche.

23% C’est le pourcentage de chargés de cours titulaires d’un doctorat

« Pour faire évoluer leur enseignement, ils sentent le besoin de le faire, mais ils n’ont d’autre choix que de le faire pendant leur temps libre, sans être rémunéré pour cela », regrette le vice-président de la FNEEQ, révélant que de faire reconnaître par les fonds de recherche l’apport des chargés de cours en la matière est l’une des principales revendications que le syndicat portera dans les prochains mois.

« À l’origine, ces enseignants n’étaient pas reconnus comme chercheurs, ajoute-t-il, mais cela a évolué dans les dernières années et de plus en plus d’universités intègrent une clause dans leur convention collective qui reconnaît la contribution des chargés de cours à la recherche. Il faut maintenant que les fonds embarquent. »

Pour cela, il faudrait non seulement modifier les conditions d’accessibilité, mais aussi augmenter l’assiette des fonds. Car, pour le syndicat, il ne s’agit pas que les professeurs obtiennent moins de subventions, mais bien que les possibilités de recherche soient démultipliées. Et cela, au plus grand bénéfice des étudiants, gages d’avenir pour toute la société québécoise.