Université Concordia: le monde change, les programmes aussi

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

En lançant trois nouveaux programmes, l’Université Concordia démontre sa volonté de toujours rester à la page. C’est ainsi qu’elle met sur pied une maîtrise en génie environnemental, un doctorat en sciences de la santé et de l’exercice et un programme de jumelage avec des chefs d’entreprise.

Un chef d’entreprise, qu’est-ce que ça fait dans la vraie vie ? Le programme de jumelage avec des chefs d’entreprise a justement été créé pour plonger les étudiants du MBA de l’École de gestion John-Molson, dans le vécu quotidien d’un dirigeant d’entreprise.

Il sera offert à compter de janvier prochain. « Et la réponse des chefs d’entreprise est très bonne, affirme Anne Beaudry, directrice du MBA. En janvier, cinq étudiants suivront le programme, qui consiste en un stage de trois à quatre mois rémunéré. Nous avons déjà reçu des réponses positives pour l’automne et l’hiver prochains. »

La nécessité de créer ce programme vient du besoin urgent de planifier la relève dans ce champ d’activité. Selon un rapport de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 6 % des 10 000 propriétaires d’entreprise dans la région pourraient devoir fermer boutique en 2023 en raison de l’absence de personnes qualifiées pour prendre la relève. Quelque 139 000 emplois seraient menacés par cette situation.

Les étudiants intéressés par ce programme doivent présenter une soumission au chef d’entreprise. Chacun d’entre eux doit notamment envoyer son curriculum vitæ et rédiger une lettre d’intention mentionnant la position qu’il souhaite occuper au sein de l’entreprise.

Selon Mme Beaudry, ce programme leur permettra de développer des aptitudes en communication, une plus grande confiance en eux et une meilleure compréhension des enjeux de l’industrie.

Un doctorat en sciences de la santé et de l’exercice

Comprenant aussi l’intérêt grandissant pour la santé et l’exercice, l’Université accueillera, à l’automne 2019, ses premiers étudiants au doctorat en sciences de la santé et de l’exercice (une formation totalisant 90 crédits). Les personnes intéressées ont jusqu’au 1er février 2019 pour s’inscrire à ce nouveau programme.

Dans le document de présentation, on mentionne que l’Université s’est bien préparée avant de le mettre sur pied. Des professeurs-chercheurs ont été embauchés afin de renforcer et de diversifier les capacités de l’établissement en matière de recherche fondamentale, d’évaluation de la condition et d’intervention en santé. Toujours selon le document, la recherche dans ce domaine a évolué. Elle aborde la santé de manière plus globale et inclusive.

Le doctorat axera ses actions et ses recherches sur le domaine de la prévention des maladies et sur les aspects physiologiques et kinésiologiques de la réadaptation. Car, dit-on, « il existe un écart disproportionné entre les fonds consacrés aux traitements des maladies et ceux voués à la prévention et aux soins de soutien ». Et c’est bien connu, la hausse de l’espérance de vie fait en sorte que les gens sont plus exigeants envers le système de santé, car beaucoup vieillissent avec des maladies chroniques. Ce programme compte bien s’intéresser à tous ces aspects en offrant aux étudiants des possibilités de recherche sur ces sujets.

Une maîtrise en génie environnemental

Depuis l’été 2018, le Département de génie du bâtiment, civil et environnemental de l’École de génie et d’informatique Gina-Cody de Concordia offre une maîtrise en génie environnemental. Ce programme répond aux courants observés depuis quelques années, « où un nombre grandissant d’entreprises et de communautés reconnaissent l’importance de l’ingénierie durable, de créer des outils innovants d’évaluation des impacts environnementaux, de développer des méthodes efficaces de séquestration des gaz à effet de serre et de moderniser les installations de traitement des eaux et des déchets [par exemple] », mentionne le document de présentation de la maîtrise.

Depuis que l’Université Concordia accueille le secrétariat local du Programme des Nations unies pour le développement durable, les étudiants sont formés à la fine pointe des pratiques durables, peut-on lire. Ce programme de maîtrise profitera aussi à l’Institut de recherche sur l’eau, l’énergie et les systèmes durables de l’Université Concordia (CIWESS), qui fait la promotion de la préservation des ressources dans une optique de développement durable.