Du nouveau aux cycles supérieurs de l’UdeM.

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

L’Université de Montréal (UdeM) propose plus de 350 programmes aux cycles supérieurs. Cette offre est non seulement variée, mais aussi très flexible, puisque de multiples cheminements sont possibles.

À l’UdeM, le deuxième cycle regroupe les programmes de maîtrise, de diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS) et les microprogrammes. Ces programmes peuvent durer d’un seul trimestre à deux ans. Et lorsqu’ils sont offerts pour une même discipline, il est possible de les suivre les uns à la suite des autres, ce qui permet aux étudiants de s’engager une étape à la fois.

Le microprogramme s’adresse d’abord aux étudiants inscrits dans un programme universitaire et aux professionnels. Il comporte de neuf à dix-huit crédits, et on s’y inscrit généralement à temps partiel.

Il faudra en moyenne un an pour obtenir un DESS. Ce programme compte habituellement trente crédits. Les étudiants inscrits à ces programmes ont déjà un emploi et leur démarche vise la formation continue. Certains entreprennent en revanche ces études dans une optique de spécialisation de courte durée, qui peut mener à la maîtrise.

Les programmes de maîtrise sont peut-être les plus connus du 2e cycle. Ils comprennent 45 crédits et peuvent être axés sur la recherche ou sur la formation professionnelle.



Des nouveautés

Dès septembre 2019, l’offre de l’UdeM s’enrichira de trois nouvelles options. Une en administration des services de santé d’abord, une autre au DESS en gestion de la qualité et de la sécurité des patients et une enfin en design urbain à la maîtrise en aménagement.

Concernant cette dernière, la faculté d’aménagement jonglait depuis longtemps avec l’idée de rendre permanent un programme de maîtrise individualisée qui existe depuis maintenant dix ans. Après moult réflexions, l’option Design urbain s’est avérée la plus pertinente. Dans le document de présentation, il est écrit que le design urbain est « l’expression concrète de projet urbain qui vise une meilleure prise en charge de la complexité du fait urbain et des processus de constitution de l’environnement bâti ».

On privilégiera ici la formation en atelier et on souligne qu’on verra à adopter « une approche écologique et [une] prise en compte de la mobilité et du bien-être de populations aux visages changeants ».

L’option Design urbain est en rodage depuis déjà deux ans.

Les services de santé

La nouvelle option Gestion de la qualité et de la sécurité des patients — QUEOPSI (qualité, expérience, évaluation, organisation, performance, partenariat soins et services, sécurité et innovation) du DESS en administration des services de santé de l’École de santé publique sera offerte dès septembre prochain. Ce nouveau programme formera des gestionnaires et des professionnels qualifiés tant aux niveaux provincial et canadien qu’à l’international.

On souligne que ces experts sauront favoriser les échanges et établir des comparaisons entre les systèmes de santé qui se distinguent par leur profil de gestion de la qualité et des risques. Cette option vise à mettre en place un réseau de professionnels de haut calibre au niveau international.

Du côté de la maîtrise, l’option Gestion des services infirmiers sera offerte en collaboration avec l’École de santé publique et la Faculté des sciences infirmières. On vise ici à former des gestionnaires, des analystes et des professionnels qualifiés qui pourront affronter les enjeux tant de la gestion des services de santé de manière générale que de la gestion spécifique des services infirmiers.

Le but étant d’optimiser l’organisation des soins infirmiers et d’assurer l’amélioration continue de la qualité des services de santé en général, les diplômés seront en mesure d’exercer leur leadership dans des contextes interdisciplinaires. Cette nouvelle option s’ajoute à celles déjà offertes par l’École de santé publique en collaboration avec d’autres unités de l’UdeM.

Les étudiants inscrits pourront choisir entre une « modalité professionnelle » ou une « modalité mémoire » et ils pourront suivre des cours de l’option dès la première session.

Prolonger son parcours universitaire peut élargir des perspectives de carrière, et ce, même si on a déjà un emploi. La flexibilité et la variété des programmes de l’UdeM permettent différentes avenues pour y parvenir.