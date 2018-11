Nouveautés en technologies de l’information et en études féministes à l'UQAM

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Afin de rester pertinente dans la société en constante évolution, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) revoit sans cesse son offre de programmes. Il y a notamment des nouveautés dans les domaines des technologies de l’information (TI) et des études féministes. Entrevue avec Danielle Laberge, vice-rectrice par intérim à la vie académique de l’UQAM.

Les TI sont un domaine particulièrement en effervescence, et pour septembre prochain, l’UQAM a revu le contenu de son programme court de deuxième cycle, de son diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) et de sa maîtrise dans le domaine. L’analytique des données d’affaires, les progiciels de gestion intégrée, de même que l’architecture et l’analyse d’affaires sont vus plus en profondeur afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail et de favoriser la transformation numérique des organisations.

« Nous avons élargi la base de la formation pour répondre aux situations que nous voyons actuellement dans les organisations, où les technologies prennent de plus en plus de place », indique Danielle Laberge.

Alors que les TI se retrouvent partout, dans les sociétés de transport, dans le milieu de la santé, de même que dans les banques, les villes et même le système d’éducation, ces programmes de deuxième cycle accueillent des gens qui œuvrent dans différents secteurs.

« Où que l’on soit, on ne peut plus faire l’économie de la capacité de recueillir des données, de les analyser et de les utiliser correctement », affirme Mme Laberge.

Dans la même veine, le nouveau programme court de deuxième cycle et le nouveau DESS en marketing, donnés depuis septembre, offrent une spécialisation en marketing numérique. Les étudiants, qui proviennent de différentes disciplines, ont aussi le choix entre les spécialisations en marketing stratégique et en gestion de la communication marketing.

« Plusieurs bacheliers sur le marché du travail sentent le besoin de parfaire leurs connaissances pour avancer professionnellement ou se font encourager à le faire par leur employeur, et ces programmes de deuxième cycle le permettent bien », note la vice-rectrice.

Les cours peuvent se suivre à temps plein ou à temps partiel, de même qu’en soirée.

Études féministes

Alors que les questions féministes sont particulièrement d’actualité dans la société, elles sont étudiées à l’UQAM sous différents angles depuis plusieurs années. Dès l’automne prochain, il sera aussi possible de réaliser un doctorat en philosophie avec concentration en études féministes.

Aux différents cycles universitaires, des concentrations en études féministes sont offertes dans plusieurs programmes à l’UQAM, notamment en études littéraires, en histoire, en histoire de l’art, en psychologie, en science politique, en sexologie, en sociologie et en travail social.

« Nous voyions que des étudiants voulaient faire leur projet de recherche sur le féminisme tout en restant dans leur discipline, et nous trouvons que c’est une avenue originale et intéressante, puisque la base disciplinaire permet d’aller plus loin dans son sujet de recherche », explique Danielle Laberge.

À ses yeux, c’est d’ailleurs une force de l’UQAM.

« Nos approches de formation et nos possibilités en matière de cheminement d’études se caractérisent par une orientation interdisciplinaire autour des enjeux de la société », ajoute-t-elle.

Santé et services sociaux

L’UQAM offre aussi plusieurs programmes de cycles supérieurs dans le domaine de la santé et des services sociaux. Certains sont méconnus, comme la maîtrise en kinanthropologie, qui étudie la motricité humaine autant dans les domaines de l’activité physique et de la santé que dans celui de l’ergonomie.

« Il y a énormément de travail à faire en prévention, notamment en santé et sécurité au travail », indique Mme Laberge.

L’UQAM propose aussi une maîtrise et un doctorat en sexologie, une offre unique au Québec.

La maîtrise et le doctorat sont aussi possibles en travail social, et des études de troisième cycle sont offertes en psychologie.

« Ce sont des domaines d’études qu’on peut prendre sous différents angles pertinents pour la société actuelle, comme le vieillissement de la population », explique la vice-rectrice à la vie académique.

Au total, l’UQAM offre 30 doctorats et 52 maîtrises, en plus de nombreux programmes courts et DESS. On y trouve 1155 professeurs-chercheurs et près de 39 000 étudiants.