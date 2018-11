Les 27 écoles de la CSDM qui paient le prix du nouveau calcul

Vous vous demandez quelles sont les 27 écoles de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) qui sont touchées par les nouveaux calculs de l’indice de défavorisation? Les voici. Ces établissements, dont plus de la moitié sont dans Rosemont-La Petite-Patrie, perdront des budgets totalisant 3 millions de dollars voués à l’aide aux élèves défavorisés. Pourquoi ? À cause de l’embourgeoisement provoqué par l’arrivée de familles aisées et éduquées dans ces quartiers centraux de Montréal.