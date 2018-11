La pauvreté migre d’une école à l’autre

Des milliers d’élèves vulnérables de Montréal vont perdre un précieux soutien professionnel en raison d’un remaniement des fonds destinés aux écoles défavorisées. Selon ce que Le Devoir a appris, les nouveaux indices de défavorisation des écoles du Québec provoquent une onde de choc chez les directeurs d’école et les gestionnaires de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

La plus grande commission scolaire du Québec perd au change dans le calcul des nouveaux indices de défavorisation, établis par le ministère de l’Éducation d’après les données du recensement de 2016. Ainsi, 27 écoles de la CSDM perdent leur statut d’école défavorisée, auquel étaient rattachés des fonds totalisant 2,98 millions de dollars.

Ces écoles, situées pour la plupart dans les quartiers de Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray et Le Plateau-Mont-Royal, ont changé de statut à la suite de l’arrivée de familles plus nanties dans le secteur. Et pour certaines d’entre elles, c’est la saignée. Des données préliminaires démontrent par exemple que l’école secondaire Père-Marquette, dans Rosemont, perdrait 413 000 $ en raison des nouveaux indices de défavorisation. L’école primaire Marie-Favery, dans Villeray, aurait 245 000 $ en moins et l’école La Petite-Patrie (pavillon Saint-Jean-de-la-Croix) serait privée de 208 000 $.





« Ces chiffres sont une vraie bombe. Les services aux élèves vont souffrir », lance une source qui a requis l’anonymat.

On parle de fonds pour embaucher des professionnels — orthophonistes, orthopédagogues, techniciens en éducation spécialisée, etc. — et pour offrir de l’aide alimentaire, soit la distribution de berlingots de lait en classe.

Catherine Harel Bourdon, présidente de la CSDM, a confirmé au Devoir les données préliminaires qui lui ont été transmises par le ministère de l’Éducation. « Ce sont des sommes importantes. On va faire des représentations à Québec pour qu’ils financent une transition, pour amortir le choc dans certains établissements », dit-elle.

À l’inverse, onze écoles de la CSDM gagneront en services alors qu’elles passent du statut favorisé à défavorisé, précise Mme Harel Bourdon. Un plus grand nombre d’écoles en région obtiendront également des fonds supplémentaires.

Scolarité de la mère

Pour désigner les écoles ayant droit à des fonds pour les élèves les plus vulnérables, le ministère de l’Éducation se base sur l’indice de milieu socio-économique (IMSE). Cet indice tient compte de deux facteurs considérés comme cruciaux pour la réussite des élèves, soit la scolarité de la mère et l’activité (ou non) des parents sur le marché du travail. L’indice change lors de chaque recensement, tous les cinq ans.

Or, ces indices ne donnent pas un portrait complet de la réalité, estime la présidente de la CSDM. Ainsi, les mères sont peut-être plus scolarisées, mais dans bien des cas, notamment pour les immigrantes, le diplôme obtenu dans le pays d’origine n’est pas reconnu et n’est pas garant d’une vie sans difficulté.

De même, elle croit qu’un nombre important de parents ont déclaré être actifs sur le marché du travail, ce qui se traduit par une plus grande « favorisation », malgré le fait que plusieurs de ces emplois sont à temps partiel et mal rémunérés.

« On pense qu’on est beaucoup pénalisés par ces règles-là, explique Catherine Harel Bourdon. Ce qui est très difficile, c’est que des élèves en situation précaire, il peut y en avoir dans toutes les écoles, qu’elles soient classées 1 (très favorisée) ou 10 (très défavorisée). »

Or, seules les écoles classées entre 8 et 10 obtiennent des sommes supplémentaires.

Mince consolation, Mme Harel Bourdon explique que la plus grande « favorisation » des écoles montréalaises risque d’amoindrir les besoins criants en locaux de classe et en personnel enseignant. En effet, les ratios maître-élèves sont plus élevés dans les classes plus favorisées. Comme il y a plus d’élèves dans chaque classe, cela nécessite moins d’enseignants et moins de locaux.

Je trouve ça inquiétant. À court terme, les élèves auront les mêmes besoins, mais moins de services.

Inquiétude

Les directions d’école viennent de prendre connaissance du nouvel indice de leurs écoles. « Les directions nous ont fait part de leurs inquiétudes », dit Hélène Bourdages, présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES). Elle demande elle aussi un « plan de transition » pour minimiser les impacts sur le terrain.

« On est convaincus que les syndicats d’enseignants feront les mêmes demandes au gouvernement. On a bon espoir que le ministre écoutera les demandes des écoles pour assurer les services », ajoute-t-elle.

L’Alliance des professeures et des professeurs de Montréal indique de son côté attendre de prendre connaissance des chiffres du ministère avant de réagir.

« Je trouve ça inquiétant. À court terme, les élèves auront les mêmes besoins, mais moins de services », a quant à lui réagi Michel Mayrand, président du Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l’éducation de Montréal.

« Tant mieux, s’il y a de l’enrichissement collectif, mais il est dommage que les services aux élèves en souffrent », a-t-il ajouté.

Pour ajouter à l’incertitude, d’autres changements aux indices de défavorisation sont à prévoir en décembre prochain pour les écoles des cinq commissions scolaires de l’île de Montréal. Dans la métropole, le comité de gestion de la taxe scolaire fait sa propre carte de la défavorisation, selon ses propres calculs, et les résultats ne correspondent pas toujours à ceux du ministère de l’Éducation. Les prochains résultats devraient être connus à la mi-décembre, confirme la directrice générale, Hélène Meagher.

Dans ce cas-ci, par contre, l’argent destiné aux mesures d’accompagnement pour les élèves les plus vulnérables n’est pas envoyé directement aux écoles, mais bien aux commissions scolaires, qui peuvent décider comment elles vont redistribuer l’argent.

L’an dernier, le comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal a versé un total de 10,5 millions à ses cinq commissions scolaires. Cette année, l’enveloppe sera bonifiée d’un million de dollars, pour un total de 11,5 millions.