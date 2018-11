Le mystère des matériaux supraconducteurs

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Le professeur et éminent chercheur en physique quantique de l’Université de Sherbrooke Louis Taillefer s’est vu remettre le prix Adrien-Pouliot, soulignant la coopération scientifique avec la France. Près de vingt ans de collaborations fructueuses ont permis des découvertes importantes sur les matériaux « supraconducteurs ».

Tout commence en 2000, lorsque M. Taillefer fait la rencontre d’un chercheur français, Cyril Proust, alors stagiaire postdoctoral dans son équipe. Au fil de leurs projets scientifiques, les deux chercheurs se lient d’amitié et développent des canaux de collaboration entre le Québec et la France.

Au cœur de leurs recherches, un laboratoire à Toulouse permet de produire les champs magnétiques les plus forts en Europe. C’est là qu’ils mènent des expériences sur des matériaux supraconducteurs, soit l’un des sujets de recherche les plus importants de la physique quantique aujourd’hui.

Imagerie par résonance magnétique

Les supraconducteurs sont des matériaux qui, une fois refroidis à des températures très basses, transmettent l’électricité. « Ils sont principalement utilisés pour faire de puissants électro-aimants, comme ceux qui servent à l’imagerie par résonance magnétique dans les hôpitaux », explique le lauréat en entrevue. Mais le processus de refroidissement est laborieux et très coûteux.

Certains matériaux à base de cuivre et d’oxygène, les cuprates, sont particulièrement prometteurs car ils maintiennent leur supraconductivité jusqu’à des records de chaleur, mais ces températures sont encore trop froides.

Or, c’est précisément ce que visent les recherches de M. Taillefer : repousser la limite de la supraconductivité jusqu’à température ambiante. « On pourrait imaginer par exemple de transmettre de l’électricité verte sur de grandes distances, sans aucune perte et de façon sécuritaire », illustre-t-il. Un tel avènement serait une véritable « révolution technologique ».

Des collaborations fructueuses

Depuis son arrivée à l’Université de Sherbrooke en 2002, le lauréat a multiplié les collaborations avec des chercheurs français. Trois des plus grandes découvertes de sa carrière sont issues de collaborations avec deux équipes basées en France.

Les deux premières découvertes résultent du partenariat entre M. Taillefer et M. Proust au laboratoire de Toulouse. En soumettant les cuprates à des champs magnétiques extrêmes, ils ont révélé deux propriétés quantiques fondamentales des électrons dans ces matériaux.

« Notre approche est d’étudier les causes profondes de leur supraconductivité. On ne comprend toujours pas pourquoi ces matériaux sont meilleurs que les autres », résume-t-il.

Leur collaboration a mené en 2017 à la création par le CNRS en France d’un Laboratoire international associé (LIA) entre Sherbrooke et plusieurs laboratoires français.

La plus récente découverte de M. Taillefer est pour sa part le fruit d’une nouvelle collaboration avec Thierry Klein et Christophe Marcenat de l’Université Grenoble-Alpes, impliquant deux étudiants français en cosupervision Sherbrooke-Grenoble. M. Taillefer a participé à la formation d’une trentaine de jeunes scientifiques français depuis qu’il est à Sherbrooke.

Une carrière remarquée

Professeur à l’Université de Sherbrooke depuis 2002, Louis Taillefer est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les matériaux quantiques et directeur du programme sur les matériaux quantiques de l’Institut canadien de recherches avancées, qui regroupe une soixantaine de chercheurs à travers le monde.

Le scientifique québécois n’en est pas à son premier prix. Prix Marie-Victorin en 2003 et prix Killam en 2012, il reçoit l’Ordre du Canada en 2010 et l’Ordre national du Québec en 2012. En 2017, il est le premier Canadien à recevoir le prix Simon Memorial du prestigieux Institute of Physics au Royaume-Uni. En 2018, il reçoit le prix international Kamerlingh Onnes en supraconductivité.