30 ans à sonder les profondeurs du Saint-Laurent

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Spécialiste de la géochimie aquatique des océans, Alfonso Mucci est l’un de ces scientifiques qui passent leur vie à faire l’aller-retour entre le laboratoire et le terrain de recherche. Officiellement en congé sabbatique de l’Université de Bordeaux pour un an, il est de passage à Montréal, où se trouve son port d’attache à titre de professeur titulaire au Département des sciences de la terre et des planètes de l’Université McGill.

Prolifique chercheur, le professeur Mucci faisait partie de l’équipe canado-américaine qui signait récemment un article dans Proceedings of the National Academy of Sciences faisant état de l’impact des émissions de CO₂ sur l’équilibre biogéochimique des fonds marins.

Lauréat du prix Michel-Jurdant de l’Acfas, le professeur Mucci étudie depuis trente ans le Saint-Laurent. Il s’intéresse particulièrement à la baisse des niveaux d’oxygène et à l’acidification dans les eaux profondes de l’estuaire, deux phénomènes océaniques moins connus, mais aussi importants que l’effet de serre dans l’accélération des changements climatiques, sinon plus.

Le canari dans la mine

Le Saint-Laurent est « le canari dans la mine de charbon », illustre le scientifique qui explique avoir décelé dans les eaux du grand fleuve quelques signes précurseurs des changements climatiques en cours — et de ceux à venir. « On a des données historiques qui datent des années 1930 », souligne-t-il, saluant au passage le travail des prêtres-chercheurs de l’Université Laval qui ont récolté avant lui des données cruciales sur le pH et les niveaux d’oxygène dans l’estuaire à partir d’une station d’observation à Trois-Pistoles.

C’est notamment à partir de ces données que le professeur Mucci a pu observer « une évolution drastique des eaux profondes » du Saint-Laurent qui se sont acidifiées, désoxygénées et réchauffées de manière extrêmement marquée en un siècle à peine. L’augmentation de trois ou quatre degrés des eaux profondes dans l’estuaire est loin d’être anecdotique, explique le chercheur, car l’augmentation des températures de l’eau limite la capacité des océans à absorber le CO₂ atmosphérique, en plus de favoriser l’acidification accélérée.

Des fonds marins à l’atmosphère

« Le CO₂ anthropique [issu des émissions liées à l’activité humaine] est en train de dissoudre les fonds marins », expose le chercheur. Or, les impacts de ces changements majeurs qui se font sentir dans les profondeurs océaniques ne tardent pas à remonter vers la surface, notamment avec les algues toxiques qui prolifèrent à mesure que les récifs de corail se décalcifient.

« Le problème avec l’acidification des océans, c’est qu’il n’y a personne qui le voit », philosophe Alfonso Mucci, dont le travail consiste précisément à documenter cette réalité qui risque de perturber toute la chaîne alimentaire océanique, mais aussi d’accélérer les bouleversements climatiques hors des océans.

En effet, prévient le scientifique, à mesure que les océans vont se réchauffer et s’acidifier, « le CO₂ va rester plus longtemps dans l’atmosphère », accentuant du même coup l’effet de serre qui contribue au réchauffement global.