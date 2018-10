Complètement TDA/H!

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Souffrant lui-même de trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), l’humoriste Philippe Laprise a voulu offrir son aide aux parents aux prises avec des enfants TDA/H. Malgré son emploi du temps chargé, il inaugure une fondation qui lancera officiellement ses activités en janvier prochain. Portrait d’un humoriste qui n’entend pas rire avec le TDA/H.

Depuis sept ans qu’il fait de la tournée au Québec, Philippe Laprise a pu constater que beaucoup de personnes parmi son public n’avaient pas la bonne information à propos du TDA/H, un trouble de plus en plus courant. Il y a deux ans et demi, il a donc eu l’idée de créer une fondation pour aider les gens qui composent avec ce défi.

L’existence de la fondation a été annoncée tout récemment parce qu’il devait s’assurer que l’organisme pouvait délivrer des reçus pour dons de charité. « Une fois par année, nous planifions faire une collecte de fonds. On ne sait pas encore quelle forme cela prendra, mais ce sera original, à l’image des gens atteints de TDA/H, » dit Philippe Laprise avec humour.

L’histoire de Philippe Laprise

Malgré le fait qu’il soupçonnait être atteint de TDA/H auparavant, cela s’est confirmé il y a 16 ans pour lui. « Lorsqu’un de mes enfants a été diagnostiqué TDA/H, j’ai réalisé que j’avais le même trouble », dit M. Laprise. Père de trois enfants, Philippe Laprise en a un atteint de TDA/H et l’autre atteint de TDA. « Ils sont tous les deux diagnostiqués, médicamentés et ont un plan d’intervention scolaire », assure-t-il en ajoutant être très fier de sa fille qui termine son secondaire malgré ce trouble.

L’humoriste insiste sur l’importance d’avoir un diagnostic. « Il y a trop de faux diagnostics, déplore-t-il. Ça prend une évaluation faite en bonne et due forme par un neuropsychologue. Or, des neuropsychologues, il y en a en nombre suffisant dans la région de Montréal, mais pas en région. Ma Fondation pourrait se pencher sur ce problème et aider les gens en région à trouver les ressources dont ils ont besoin. » M. Laprise souhaiterait aussi que l’évaluation faite en neuropsychologie soit remboursée par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Il se dit prêt à livrer bataille là-dessus.

Accompagner les parents

M. Laprise souhaite aussi faire ressortir les côtés positifs de vivre avec un TDA/H. « Je me suis senti comme un extraterrestre toute ma vie, un rond dans un monde de carrés, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux lors de l’annonce officielle de la création de sa fondation. Je veux aider les familles à arrondir les coins, et dire aux enfants qu’ils ne sont pas seuls sur leur planète. Et surtout, leur faire voir le côté positif d’être un TDA/H. »

Pour l’humoriste, le premier objectif de la fondation sera d’accompagner les familles dont les enfants sont atteints de TDA/H. « On veut leur donner la bonne information basée sur la science et les accompagner, par exemple, en les dirigeant vers les bonnes personnes, dit-il en précisant qu’il ne sait pas encore exactement comment cela se fera. Lui et son conseil d’administration travaillent sur tout cela actuellement.

Le premier geste concret qu’il fera sera d’enrichir le site Web de la fondation de contenu pertinent. Il compte aussi faire la promotion de sa fondation à la fin de chacun de ses spectacles. « Je vais en profiter pour vendre des accessoires, comme des tasses, et d’autres objets que je ne peux pas préciser pour l’instant puisqu’ils auront un lien avec mon spectacle », dit-il.

Philippe Laprise rappelle d’ailleurs qu’il a déjà parlé de son trouble sur scène. Lors de son deuxième spectacle, intitulé Plus vivant que jamais, l’humoriste avait fait un sketch où il parlait de son TDA/H et de la manière dont il le vivait.

Il ajoute qu’il aimerait montrer aux enfants atteints de TDA/H que, malgré leur maladie, tout est possible dans la vie. Il en est lui-même la preuve. L’humoriste en est à son troisième spectacle, intitulé Je m’en occupe, et a attiré jusqu’ici plusieurs milliers de personnes.