Les citoyens se mobilisent pour leur école publique

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Le 11 octobre, trois mouvements citoyens se sont vu remettre un prix Hibou des mains de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE). Une distinction saluant leur contribution à remettre l’éducation au coeur des débats de société et à faire pression sur les décideurs pour assurer à l’école québécoise les moyens de sa réussite.

« Nous avons parcouru beaucoup de chemin ces dix-huit derniers mois, estime Stéphane Vigneault, porte-parole du mouvement l’École Ensemble. Au début, on avait peur de parler de “ségrégation scolaire”. Les médias l’écrivaient entre guillemets. Aujourd’hui, ce n’est plus un tabou. Les gens n’ont plus peur d’affirmer que le financement par l’État de l’école privée et les projets particuliers sélectifs dans les écoles publiques mènent à une éducation à deux vitesses et accroissent les iniquités. »

Avec Debout pour l’école ! et Je protège mon école publique, l’École Ensemble figure parmi les trois mouvements à avoir reçu le prix Hibou un peu plus tôt ce mois-ci. Né en juin 2017, l’École Ensemble avait pour mandat de faire figurer ses deux grandes revendications dans les plateformes de campagne des différents partis en lice lors des dernières élections provinciales qui ont mis la Coalition avenir Québec (CAQ) au pouvoir. Seul Québec solidaire les a reprises à son compte.

« Tout est parti de Gatineau, raconte M. Vigneault. En tant que parents, nous entendions parler d’un examen à faire faire à ses enfants à 7 ans pour contourner l’école de quartier et aller à l’international, toujours dans le public. Pour nous, il était clair qu’il s’agissait d’un écrémage social. Nous nous sommes mobilisés et nous nous sommes rendu compte que la situation est bien plus répandue qu’on le pensait. »

Chaînes humaines

M. Vigneault évoque ici les vocations spécialisées dont se dotent certaines écoles, tant au primaire qu’au secondaire. Qu’ils soient internationaux, alternatifs, artistiques ou scientifiques, qu’ils sélectionnent par un examen, des droits de scolarité ou tout simplement parce que certains parents connaissent le système et pas d’autres, l’École Ensemble affirme que ces programmes ne font que croître les inégalités socio-économiques.

Il explique en effet que, partout dans le monde, les enfants de milieu modeste réussissent moins bien à l’école. Mais alors que, dans un système inéquitable, les inégalités à la ligne d’arrivée se retrouvent telles quelles à la ligne d’arrivée, dans un système équitable, elles sont progressivement réduites.

« Le système actuel fait en sorte que seuls les enfants issus de milieux défavorisés ou ayant des difficultés fréquentent le régulier, les autres étant absorbés par le privé ou les projets particuliers sélectifs, explique-t-il. C’est de la ségrégation et c’est inacceptable. »

Inacceptable, la politique d’austérité qui a mené à des coupes de près de 1,5 milliard de dollars sur dix ans dans le budget de l’éducation l’était tout autant aux yeux d’autres parents ayant lancé le mouvement Je protège mon école publique. Mois après mois, ils ont organisé des chaînes humaines autour des écoles, mobilisant des milliers de parents.

« Nous avons fait ces chaînes jusqu’à l’automne 2017, au moment où le gouvernement a annoncé un réinvestissement en éducation, explique la porte-parole du mouvement, Pascale Grignon. Symboliquement, ça n’avait plus de sens de “protéger” nos écoles de la sorte. Mais depuis, nous sommes devenus une référence vers laquelle les parents se tournent lorsqu’ils rencontrent un problème dans leur école. »

Réveiller les parents

Mme Grignon croit que le mouvement a servi à réveiller les parents. Beaucoup d’écoles sont en mauvais état, elles sont mal soutenues par les gouvernements, sous-financées. Les moyens fournis aux équipes et aux directions sont insuffisants, et tout cela a forcément des répercussions sur le milieu de vie des élèves et sur la qualité de l’enseignement. Face à cela, les parents ont le pouvoir d’agir, ajoute-t-elle, insistant sur le fait que le mouvement qu’elle a lancé leur permet de constater qu’ils ne sont pas tous seuls à vivre une situation particulière.

« Depuis plusieurs mois, nous travaillons sur la question des remplacements à répétition, indique-t-elle. Il nous a suffi d’un appel sur Facebook à la suite de l’interpellation d’un parent pour nous rendre compte que plusieurs autres vivaient le même problème. Nous avons rencontré les commissions scolaires concernées et la Commission scolaire de Montréal a mis en place un protocole pour éviter que la situation se reproduise. »

Qui dit remplacements à répétition dit congés de maladie à répétition. Le collectif Debout pour l’école !, troisième lauréat de ce prix Hibou, affirme qu’à la suite des compressions budgétaires, les professionnels qui travaillent au quotidien dans les écoles sont à bout de souffle. Ce stress et cette souffrance qu’ils vivent chaque jour mènent à une désorganisation de l’institution.

« Il y a une perte de sens à l’école, affirme la porte-parole du mouvement, Suzanne Chartrand. La vision humaniste qui visait à ce que chaque Québécois puisse jouir d’une éducation gratuite et de qualité s’est érodée pour laisser place à des impératifs dictés par le marché. Les inégalités sont galopantes dans le système scolaire. Il est temps de se demander pourquoi c’est important, l’éducation. Puis d’en finir avec les réformes cosmétiques et d’entreprendre les corrections majeures qui s’imposent. »

Conquête démocratique

Le collectif lancé au printemps 2017 est aujourd’hui composé de personnel travaillant ou ayant travaillé au sein de l’éducation ainsi que de parents. Il vise à placer l’éducation au coeur des débats qui animent la société québécoise.

« L’accès pour tous à l’éducation a été une conquête démocratique dans les années 1960, rappelle Mme Chartrand. Il a fallu se battre pour y parvenir. Nous en sommes aujourd’hui arrivés à un autre moment. La société s’est transformée, d’autres problèmes, d’autres enjeux sont apparus. L’école va mal. Nous devons nous remonter les manches. »

Le collectif a ouvert trois grands chantiers portant sur les inégalités scolaires, le développement des compétences langagières et la formation des enseignants. En dix-huit mois, il croit avoir rassemblé assez de documentation pour créer un véritable rapport de force et il met aujourd’hui la dernière touche à un grand projet d’action de mobilisation qui sera dévoilé dans les prochains jours.