Un milieu à protéger

Le milieu scolaire a besoin d’amour : les enseignants, les professionnels, le personnel de soutien et même les commissions scolaires, tous ont besoin d’être revalorisés.

« Il faut repenser l’éducation comme une priorité, prévoir un financement stable et à la hauteur des besoins des milieux, affirme Sonia Éthier, présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). On le répète, il y a quand même eu des coupes de l’ordre d’un milliard de dollars en éducation. On s’attend à ce que le nouveau ministre, lui-même ancien enseignant, améliore les conditions de travail des enseignants. »

« On veut des états généraux parce qu’il faut trouver des solutions ensemble, affirme quant à elle Catherine Harel Bourdon, présidente de la Commission scolaire de Montréal (CSDM). Il faut un consensus sur les réponses à apporter, entre autres sur la question de la valorisation du personnel. »

Même son de cloche de la part de Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) affiliée à la CSQ : « On vit une pénurie d’enseignants. L’enseignement au Québec est une profession qui a été très mal traitée dans les dernières années, il faut redonner le goût aux jeunes de s’investir dans la plus belle profession au monde », lance l’ancienne enseignante, pour qui il y a trois sujets qu’il faut cibler en priorité ; la composition de la classe, l’autonomie professionnelle et la rémunération des enseignantes.

D’abord, en ce qui concerne la composition des classes, Sonia Éthier le répète : « Il faut donner de bonnes conditions de travail au personnel enseignant et des moyens de réaliser leur tâche et il faut aussi que le nouveau gouvernement se penche sur la mixité scolaire et sociale qui permet d’offrir une chance égale à tous les enfants. La classe dite ordinaire ne l’est plus. Il y a maintenant des projets éducatifs qui sélectionnent. Il faut redorer l’image de l’école publique, c’est un incontournable. »

« En voulant intégrer les élèves en difficulté, on nous avait promis du soutien et de l’appui qui s’est avéré pas assez important, ajoute Mme Scalabrini. D’un autre côté, de nombreux parents ont souhaité voir le développement de projets sélectifs. On a épuré nos classes ordinaires, ce qui fait qu’aujourd’hui il y a 46 % des élèves qui n’y sont plus. »

Du côté de l’autonomie professionnelle, celle-ci risque d’être mise à mal avec un gouvernement caquiste, puisque François Legault songe à la création d’un ordre professionnel pour chapeauter les enseignants. « La Loi sur l’instruction publique, le régime pédagogique, l’instruction annuelle sont autant d’éléments qui ont force de loi et qui encadrent notre travail, lance Sonia Éthier. Au niveau de la formation continue, des services éducatifs existent dans la plupart des commissions scolaires, des formations sont offertes et les enseignants y participent. L’ordre professionnel, ce n’est qu’une structure bureaucratique supplémentaire. » « Arrêtons de penser structures et pensons réussite des élèves, ça simplifierait les choses », renchérit Josée Scalabrini.

Un nouveau gouvernement

En campagne électorale, la CAQ a fait la promesse d’éliminer les trois premiers échelons salariaux de la convention collective afin que les nouveaux enseignants aient un meilleur salaire dès leur entrée dans la profession. Saluée par nos intervenants, cette solution n’est toutefois pas la panacée à tous les maux du réseau puisqu’elle ne permet pas la rétention des enseignants, qui sont nombreux à quitter la profession après cinq ans.

Sur le sujet, Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS) affilié à la CSQ, en a aussi long à dire : « Notre slogan, c’est : l’éducation c’est aussi nous ! Ça veut tout dire. Les membres de son syndicat ont été très touchés par les coupes en éducation, et l’enjeu de la Fédération est la précarité : les gens qui gravitent dans les écoles devraient obtenir plus d’heures pour offrir un meilleur service aux élèves et à leurs parents. Près de 70 % de nos membres travaillent de 20 à 25 heures par semaine. On crée des petits postes, il y en a même qui ne sont que de 7 heures par semaine. Il faut augmenter le service et l’efficacité. »

Si les conditions salariales des enseignants québécois ne sont pas reluisantes — ils sont les moins bien payés au Canada selon Statistique Canada —, leur milieu de travail n’est pas adéquat non plus : « Physiquement, nos écoles ont été laissées à l’abandon, affirme Éric Pronovost. Pourquoi pendant 50 ans n’a-t-on pas mis l’argent nécessaire ? Ça prend des conditions viables pour avoir une école égalitaire et sécuritaire pour tous les enfants, c’est notre priorité. Les gens qui y travaillent s’attendent à de nouveaux aménagements plus modernes, à une école plus facilitante pour les enfants et à des conditions d’exercices gagnantes. »

De plus, si le gouvernement va de l’avant avec son projet d’implantation des maternelles 4 ans, le problème de l’immobilier à la CSDM deviendra criant : « La question de l’espace est importante pour nous dans le contexte de l’implantation des maternelles 4 ans pour tous. Chez nous, ça représente 477 classes, c’est l’équivalent de 23 écoles », affirme Catherine Harel Bourdon. Sans l’ajout de ces maternelles 4 ans, la CSDM s’attend quand même à recevoir 5500 élèves de plus dans les prochaines années et, si on ajoute l’immigration et le développement résidentiel, ce nombre passe à 7000 élèves de plus.

Dans ce contexte, rappelons qu’un des projets de François Legault est d’abolir les commissions scolaires, ou à tout le moins les commissaires : « Il faut valoriser le rôle du commissaire, méconnu du grand public. Tant qu’on n’a pas eu un problème, on ne sait pas à quoi sert un commissaire. S’il oeuvre auprès de la population pour toutes sortes de raisons, il est aussi là pour répartir les ressources équitablement sur le territoire. C’est fondamental ! »

Le nouveau ministre de l’Éducation est donc attendu de pied ferme et les acteurs du milieu souhaitent que les prochains mois soient déterminants pour l’avenir du réseau de l’éducation.