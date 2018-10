Des formations «cousues main»

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

L’Université de Montréal offre elle aussi des programmes de formation sur mesure aux entreprises. « On parle ici de formations “cousues main”, explique Mélanie Bosc, directrice par intérim de la formation continue à l’Université de Montréal. Notre mission est d’accompagner les entreprises qui ont des besoins de formation sur des sujets divers. On évalue leurs besoins et on développe une formation totalement adaptée à leur organisation, à leur contexte de travail et à leurs besoins précis. » Ces formations sont ensuite mises sur pied et dispensées en entreprise.

Mélanie Bosc cite l’exemple de clients pour lesquels l’Université s’occupe de leur volet francisation, ou encore l’enseignement aux ergothérapeutes de la pleine conscience et son intégration à leur pratique. « On a déployé une formation dans un centre d’éducation aux adultes pour tout ce qui touche à l’intervention auprès d’étudiants aux prises avec des situations difficiles », ajoute-t-elle aussi. La formation peut être aussi courte qu’une journée ou s’échelonner sur une période de deux ou trois ans.

Dans un avenir rapproché, Mme Bosc souhaite développer des partenariats innovants qui « facilitent le transfert et la mobilisation des connaissances au sein des communautés ».

Récemment, une telle entente a été signée avec le Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales, le CLIPP. Le Centre possède une expertise en transfert de connaissances et travaille avec des équipes interdisciplinaires. L’UdeM possède quant à elle l’expérience du développement de formations.

« Nous avons allié nos deux expertises pour apporter une réponse commune à différents enjeux de société : d’abord le CLIPP développe un outil et procède au transfert de connaissances, et nous, on s’assure de mettre sur pied des formations en lien avec ces outils pour faciliter leur appropriation », conclut Mme Bosc.