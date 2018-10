De tout pour tous

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

De jour, de soir, formation d’une journée ou de plusieurs heures, dans un établissement d’enseignement ou en entreprise ; les attestations d’études collégiales (AEC) se font multiples. En voici quelques-unes offertes dans la région montréalaise.

Robotique industrielle. Ici, on forme des techniciens qui procèdent à l’installation, à la mise en route, à l’entretien, au dépannage, à la conception, à la programmation et à la modification de cellules robotisées. Cette formation pratique propose six cours de robotique et deux cours sur les automates programmables. D’une durée de 1005 heures. Cégep Ahuntsic.

Coordination d’événements. Pour participer à la mise sur pied de conférences ou tout simplement pour faire partie des grands festivals estivaux, la formation répond au besoin de main-d’oeuvre qualifiée dans des secteurs d’activités variés. D’une durée de 825 heures (environ neuf mois). Cégep André-Laurendeau.

Spécialisation en chaîne logistique intégrée. Cette nouvelle attestation vise à former des participants travaillant déjà dans le domaine et qui souhaitent se spécialiser dans la coordination et l’optimisation de toutes les activités de la chaîne logistique. D’une durée de 390 heures (six mois). Cégep Bois-de-Boulogne.

Comprendre les exigences réglementaires et sécuritaires pour l’obtention d’une licence de micro-producteur de cannabis. Pour ceux qui veulent tout connaître sur le sujet, de la culture à la biochimie, de l’assurance qualité à la logistique jusqu’à la production pharmaceutique, ce stage de deux jours est pour vous ! Cégep Gérald-Godin.

Introduction à l’intelligence artificielle. À la fin de cette formation de six heures, le participant pourra associer le concept d’intelligence artificielle à des exemples concrets, connaître les principaux domaines d’application comme le Deep Learning, le Machine Learning ainsi que le réseau de neurones. Collège de Maisonneuve.

Spécialisation en éducation inclusive dans les services de garde. Offerte aux éducateurs, cette formation vise à de favoriser l’inclusion des enfants aux besoins particuliers et vise le développement d’habiletés de communication et d’animation pour mieux répondre aux besoins de ces enfants. De jour ou de soir, 360 heures. Cégep Marie-Victorin.

Comptabilité en classe virtuelle. Étudier de soir et à la maison, c’est ce qui est proposé dans cette formation qui s’adresse aux détenteurs d’un DES ou d’un DEP en comptabilité qui sont déjà sur le marché du travail et qui souhaitent développer leurs compétences de base. D’une durée de 555 heures. Collège Rosemont.

Guide en tourisme d’aventure.Évidemment, la majorité de cette formation se donne à l’extérieur des classes de cours ! À l’intention de tous les amateurs de plein air qui désirent faire de leur passion un métier. D’une durée de 1065 heures. Cégep Saint-Laurent.

Formateur en danse classique ou contemporaine. Ces deux programmes ont été mis sur pied en collaboration avec l’École de danse contemporaine de Montréal et l’École supérieure de ballet du Québec. Ils permettent aux diplômés du DEC en danse d’avoir accès à une spécialisation. D’une durée de 720 heures, à temps plein ou partiel. Cégep du Vieux-Montréal.