Le quart des enfants des maternelles du Québec sont en difficulté

La proportion d’enfants vulnérables dans les maternelles 5 ans du Québec a augmenté au cours des cinq dernières années, révèle une enquête d’envergure de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) dévoilée jeudi.

L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) réalisée en 2017 montre que plus d’un enfant à la maternelle sur quatre est vulnérable dans au moins un domaine de développement (27,7 %), en légère hausse par rapport à la première édition de l’enquête menée en 2012 (25,6 %).

Ce résultat demeure en deçà de l’objectif de la Politique de la réussite éducative présentée en juin 2017 par le gouvernement Couillard, qui vise à réduire à 20 % la proportion d’enfants vulnérables à la maternelle d’ici 2025.

L’EQDEM est l’une des enquêtes les plus étendues permettant d’évaluer l’état de développement des enfants québécois au moment où ils font leur entrée dans le système scolaire. L’édition 2017 a été menée auprès d’environ 5200 enseignants de la maternelle qui travaillent dans près de 1900 écoles à travers le Québec, ce qui a permis de colliger des données sur plus de 83 000 enfants.

« La connaissance de la proportion et du nombre d’enfants touchés par la vulnérabilité dans un secteur donne des indices sur les actions à promouvoir pour aider ceux-ci à surmonter certaines difficultés de manière à favoriser leur réussite ultérieure », souligne-t-on dans le rapport de 126 pages.

Pire en Outaouais

Pour mesurer la vulnérabilité des enfants québécois, l’ISQ a évalué cinq domaines de développement : la santé physique et le bien-être, les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier, ainsi que les habiletés de communication et les connaissances générales.

L’enquête 2017 indique que la proportion d’enfants vulnérables a augmenté depuis cinq ans dans les quatre premiers domaines, tandis que la proportion est demeurée semblable dans le cinquième.

Dans l’EQDEM 2017, un enfant est considéré comme « vulnérable » lorsque son score pour un domaine de développement se situe dans le 10 % inférieur par rapport aux scores obtenus par les enfants de la maternelle en 2012.

Selon l’ISQ, les enfants vulnérables sont « moins susceptibles de satisfaire aux exigences du système scolaire, qui sont notamment de faire preuve de coordination, de travailler de façon autonome, d’être capable d’attendre son tour dans un jeu, de manifester de l’intérêt pour les livres ou encore de participer à un jeu faisant appel à l’imagination ».

« Il importe tout de même de souligner que les enfants dits vulnérables à la maternelle ne présenteront pas tous des difficultés tout au long de leur parcours au primaire », ajoute-t-on.

La portée de l’étude permet de dresser un portrait du Québec, mais également des différentes régions administratives. En 2017, l’Outaouais s’est distinguée des autres avec une proportion d’enfants vulnérables supérieure à celle du reste du Québec pour tous les indicateurs évalués. À l’inverse, la région de Chaudière-Appalaches s’en est mieux tirée que le reste de la province dans quatre des cinq domaines de développement.

Chercher des explications

De manière plus détaillée, l’EQDEM nous apprend que les garçons sont proportionnellement plus nombreux que les filles à être vulnérables, et ce, pour tous les critères. L’enquête établit également que les enfants nés à l’extérieur du Canada sont plus vulnérables que ceux qui sont nés au pays et qu’il existe un lien entre défavorisation et vulnérabilité.

« Les renseignements recueillis dans le cadre de l’EQDEM permettent de trouver des associations entre la vulnérabilité et certaines variables, mais ces informations ne suffisent pas pour tenter d’expliquer les différences obtenues entre les deux cycles d’enquête », explique l’ISQ.

Le rapport précise qu’il serait pertinent de se pencher sur les facteurs qui ont pu influencer le développement des récentes cohortes d’enfants, comme le contexte familial, les outils éducatifs ou encore les pratiques parentales.