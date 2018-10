L’École NAD déménage à l’îlot Balmoral

À l’étroit dans ses locaux de l’avenue Ogilvy, l’École des arts numériques, de l’animation et du design déménagera l’an prochain dans l’édifice de l’îlot Balmoral, situé au coeur du Quartier des spectacles du centre-ville de Montréal. Associée à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), l’École NAD a conclu une entente avec la Société d’habitation et de développement de Montréal afin d’occuper trois étages du nouveau bâtiment de l’îlot Balmoral, où logera également l’Office national du film du Canada (ONF). Le coût du projet de redéploiement de l’école s’élève à plus de 40 millions alors que le budget annuel de l’UQAC atteint 110 millions. Les nouveaux locaux seront prêts pour la rentrée scolaire de 2019.