Université Laval: plein feu sur les nouveautés

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

9000 visiteurs sont attendus le 10 novembre prochain sur le campus de l’Université Laval à l’occasion de ses portes ouvertes. Les nouveaux programmes ainsi que le tout récent espace entrepreneurial seront particulièrement mis en avant.

La Centrale — espace entrepreneurial sera d’ailleurs officiellement lancée lors des portes ouvertes. Il s’agit d’un espace d’hébergement créatif et inclusif permettant l’échange entre pairs et offrant un appui dans les démarches entrepreneuriales.

« C’est un lieu d’idéation, d’incubation et d’accélération, explique Caroline Sénécal, vice-rectrice adjointe aux études et aux affaires étudiantes. Il est situé dans le pavillon Desjardins. Les étudiants qui souhaitent démarrer une entreprise peuvent s’y rendre et avoir des discussions intéressantes avec d’autres étudiants, mais aussi avec des partenaires, des professeurs, qui sont là pour les aider dans leur démarche. »

Les portes ouvertes seront également l’occasion de présenter les services offerts aux étudiants sur le campus, les possibilités de formation à distance notamment, les programmes de formation continue ou les résidences étudiantes en centre-ville. Le vice-recteur exécutif de l’Université, Robert Beauregard, insiste aussi sur tout ce que la ville de Québec a à offrir. Une ville culturellement en pleine effervescence, note-t-il.

« Sans oublier toutes les activités sportives, ajoute-t-il. Avec nos quinze clubs, nous avons le plus grand centre sportif universitaire de l’est du Canada. Il y a bien sûr les exploits du Rouge et Or en football, mais d’autres disciplines se démarquent. Bref, Laval, c’est une belle destination pour ceux qui prétendent au sport d’élite ou même de pratique. »

Formation tout au long de la vie

Concernant les nouveautés au programme, plusieurs formations courtes seront mises en avant : un microprogramme en théologie, un autre sur les enjeux contemporains du monde arabe et du Moyen-Orient, ou encore une initiation à la finance personnelle, un certificat en gestion des risques et un autre en spiritualité chrétienne, etc.

« Ce sera également l’occasion de présenter notre Centre d’intervention et de prévention en matière de harcèlement sexuel, explique Mme Sénécal. Il y aura de l’information sur tous les programmes que nous offrons à nos associations et aux étudiants et étudiantes qui souhaitent en savoir plus sur le sujet pour jouer un rôle clé sur le campus par la suite. »

Robert Beauregard insiste quant à lui sur l’importance de diversifier les profils étudiants. Déjà, la clientèle internationale a presque doublé ces quinze dernières années. L’Université a des représentants dans plusieurs régions du monde afin de détecter des talents susceptibles d’être intéressés par les domaines dans lesquels Laval se distingue.

« Aux cycles supérieurs, nous avons des Chinois, des Indiens, des étudiants de l’Afrique du Sud ou de l’Amérique latine dans nos laboratoires, précise-t-il. C’est très cosmopolite. »

Mais cette diversification passe également par les diverses possibilités qu’offre l’Université en matière de formation tout au long de la vie. Les formations courtes attirent particulièrement des gens qui sont déjà sur le marché du travail et qui voudraient soit se spécialiser, soit entreprendre un virage radical dans leur carrière.

« Il y a aussi le besoin d’adaptation de la main-d’œuvre au sein des entreprises dans le contexte de numérisation et d’automatisation des tâches, conclut-il. Pour cela, nous avons créé l’Académie des transformations numériques et nous travaillons actuellement sur des programmes de formation tant à distance qu’en présentiel. »