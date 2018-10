ETS: en pleine croissance

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Au sud du centre-ville, on trouve la plus grande école de génie du Québec, l’ETS. Forte de ses 10 700 étudiants, dont 2800 sont aux cycles supérieurs, elle ne cesse de s’agrandir et forme les diplômés qui contribuent à créer le Québec technologique de demain.

Mi-septembre. L’ETS annonce le déménagement du Centech dans l’ancien planétarium Dow. Le Centech est l’un des plus importants incubateurs d’entreprises technologiques en démarrage au Canada. Il permet de créer des produits à potentiel commercial, de tester et d’améliorer de nouveaux produits et de développer des moyens pour améliorer la productivité des entreprises. « Depuis quelques années, la communauté des affaires déplorait la faible création de nouvelles entreprises au Québec, relate Pierre Dumouchel, directeur général de l’ETS. Nous étions bien placés pour répondre en partie à ce besoin. »

Le Centech illustre bien le dynamisme, présent dans l’ADN de l’ETS. L’école connaît d’ailleurs la plus grande croissance du nombre d’étudiants du monde universitaire. « De 2012 à 2017, le nombre d’étudiants s’y est accru de 55 % alors que la moyenne universitaire a été de 8 % pour ces mêmes années », dit M. Dumouchel.

La demande est telle qu’en juillet dernier, le gouvernement accordait une aide financière de 42,4 millions de dollars pour la construction d’un nouveau pavillon sur le site de l’ancienne brasserie Dow. Un agrandissement qui sera bien utile, car, selon M. Dumouchel, la demande en ingénieurs est supérieure à l’offre. « L’an dernier, nous avons reçu 6000 offres de stage pour 3700 étudiants, dit-il. Il manque donc d’étudiants et nous pourrions en former plus. »

Une recette gagnante

Le succès de l’ETS s’explique en grande partie par son enseignement coopératif. « Durant leurs études, les étudiants doivent faire trois stages industriels obligatoires, dit le directeur. Lorsqu’ils terminent leurs études, ils ont cumulé une année d’expérience de travail et sont donc prêts pour le marché du travail. » Et la formule fonctionne : selon le site de l’ETS, près de la moitié des étudiants obtiennent un emploi dans une entreprise où ils ont effectué un stage. Aussi, six mois après la fin de leur BAC, 95 % des étudiants ont un emploi ou poursuivent leurs études.

De la recherche aussi

L’importance de l’ETS pour l’économie du Québec est indéniable. L’école forme près d’un ingénieur sur quatre au Québec, et chaque dollar investi par le gouvernement dans l’ETS en rapporte huit en retombées économiques (selon une étude de la Direction de la recherche institutionnelle de l’Université du Québec datant de 2016).

L’ETS se distingue aussi par ses activités de recherche. On y trouve 26 chaires de recherche et 28 regroupements de chercheurs. L’ensemble de ses chercheurs publie près de 1000 publications par année.

Pour en connaître plus sur l’établissement, M. Dumouchel invite la population à sa journée portes ouvertes, qui aura lieu le 27 janvier prochain.