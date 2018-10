Les cégeps, une formule gagnante

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

« Lorsque les politiciens abordent le sujet de l’enseignement supérieur, on parle de l’université, mais rarement des cégeps », se désole Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps, qui souhaite de son côté une véritable stratégie nationale de l’enseignement supérieur qui permettrait de « faire des constats partagés. Ce n’est plus suffisant de diplômer des étudiants de cinquième secondaire, il faut que notre taux de diplomation augmente au niveau collégial et universitaire. Nous devons avoir cette ambition collective ».

Selon M. Tremblay, à l’heure actuelle, les cégeps ne font pas leur plein d’étudiants : « Aujourd’hui, la pénurie de main-d’œuvre a créé une pression. » Rappelons que, dans ce contexte, il y a 69,5 % d’étudiants qui passent directement du secondaire au cégep : « Il faudrait faire en sorte que ce nombre augmente », souligne le président.

Depuis les cinquante dernières années, les cégeps se sont implantés sur tout le territoire québécois offrant ainsi un accès géographique à tous. « Les gens ont l’impression qu’on a accompli notre mission d’accessibilité, mais ce n’est qu’un aspect qui a été réalisé puisqu’il reste encore certains groupes de la population pour qui l’accès est toujours difficile », explique Bernard Tremblay, qui ajoute l’exemple « des garçons francophones issus des étudiants de première génération pour qui la diplomation n’a presque pas augmenté. Même chose pour les étudiants en situation de handicap ou avec des difficultés scolaires, les autochtones et certains autres groupes issus de l’immigration, ils n’ont pas une accessibilité optimale et il faut qu’on s’en préoccupe ».

Tous les cégeps ont mis en place des services structurés et organisés, « mais il reste qu’une approche globale doit être envisagée », ajoute Bernard Tremblay, qui souhaite que le nouveau gouvernement accorde aux cégeps des ressources en nombre suffisant pour mieux soutenir ses étudiants.

Les cégeps ont subi des compressions de l’ordre de 155 millions de dollars depuis 2011 ; la somme de 32 millions pour le réseau collégial annoncée dans le budget 2018-2019 ne vient pas compenser les sommes perdues. Il est important de rappeler que les cégeps ont vu leur population d’étudiants en situation de handicap augmenter de 700 % au cours des sept dernières années.

Aux yeux de la Fédération des cégeps, le gouvernement devra impérativement donner à chaque établissement de son réseau les marges de manœuvre pour former, à proximité, les jeunes et les adultes qui constitueront la main-d’œuvre de demain. « On parle de l’effet yo-yo, indique M. Tremblay. On revendique une stabilité, mais il y a bien sûr l’enjeu du niveau des ressources, mais aussi celui de la répartition sur le territoire. » On est actuellement en train de réviser la formule de financement, « mais il faudra insister pour que le nouveau gouvernement achève la démarche et s’assure de sa mise en place ».

Après plus de cinquante années d’existence, les cégeps ont évolué. « On doit maintenant se questionner sur l’organisation des diplômes », affirme le président. Depuis leur création, les cégeps proposent un parcours général préuniversitaire de deux ans ou un parcours technique de trois ans. En septembre 2015, dans un avis au ministre de l’Éducation intitulé Retracer les frontières des formations collégiales : entre l’héritage et les possibles, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) proposait des réflexions sur de nouveaux diplômes collégiaux d’un niveau supérieur à celui du DEC technique. Bernard Tremblay est en parfait accord avec le CSE : « On sait par exemple que tous nos programmes dans le domaine de la santé sont à l’étroit à l’intérieur des trois ans, les ordres professionnels suggèrent depuis des années qu’on y ajoute des compétences. » Ces compétences techniques pourraient être acquises dans un diplôme de trois ans et demi ou même quatre ans. « On pourrait ainsi répondre complètement aux besoins actuels du marché du travail », ajoute-t-il.

À l’inverse, avec la pénurie de main-d’œuvre actuelle, le marché pourrait vouloir une formation collégiale accélérée. Actuellement, le cégep assure l’équilibre entre former pour le marché du travail et former des citoyens. Aux inquiets qui ne souhaitent pas voir les cégeps amputer la formation générale, Bernard Tremblay répond : « Les études sur les compétences du futur nous ramènent de plus en plus aux compétences génériques et de moins en moins aux compétences spécifiques parce que ces dernières se périment rapidement. »

Ce qu’on a tendance à oublier, c’est que tout comme les universités, les cégeps mènent des activités de recherche, au sein même de leurs murs comme dans leurs 55 centres collégiaux de transfert de technologie. Peu connue, la recherche collégiale constitue un moteur essentiel de l’innovation économique et sociale au Québec, et ce, dans toutes les régions. La Fédération souhaite que le nouveau gouvernement mise davantage sur cette recherche et lui donne les moyens de se développer. Rappelons que les coûts indirects de la recherche ne sont pas soutenus, ce qui a pour effet de freiner son développement.

Les cégeps sont actuellement en plein chantier de la formation à distance. Le ministère souhaite ainsi voir la mise en place d’une plateforme commune de cours en ligne, l’eCampus Québec : « Pour nous, c’est quelque chose de très porteur, qui nous ramène à l’organisation de l’offre de formation », explique le président, qui souhaite réfléchir à l’offre sur place et sur la manière d’assurer l’équilibre entre les différents modes de formation qui vont correspondre aux besoins des différentes populations étudiantes.

La Fédération des cégeps et son président en sont convaincus ; le nouveau ministre de l’Éducation devra se retrousser les manches parce qu’on se promet de le tenir bien occupé pour toute la durée de son mandat.