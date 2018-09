Le PQ se pencherait sur la rémunération des stages

Le Parti québécois s’engage à mener un chantier sur la rémunération des stages étudiants, prélude à une future politique nationale. Un chantier est nécessaire, estime Carole Poirier, pour faire un « portrait exhaustif » de la situation. « Les règles entourant [les stages] varient d’un programme à l’autre, d’un établissement à l’autre », explique la porte-parole en matière d’éducation. « On veut une politique de compensation des stages, mais avant de parler d’argent, on va aller voir de quoi on parle », précise Mme Poirier. Le PQ veut également assurer aux stagiaires une meilleure protection sur leur lieu de travail, notamment en matière de harcèlement et des autres dispositions du Code du travail.