Rêver aujourd’hui l’école de demain

Ce n’est un secret pour personne, l’école québécoise est en mal d’amour depuis de nombreuses années. Souvent dépeinte dans les médias comme étant surpeuplée et anachronique, elle révèle, selon plusieurs, les carences de notre système d’éducation. « C’est un peu comme si nos écoles avaient été figées dans le temps, lance sans ambages l’auteur et chroniqueur Marc-André Carignan. Comme si nos établissements scolaires étaient restés coincés quelque part au milieu du XXe siècle. »

Rencontré dans un café montréalais, alors que son premier essai, Les écoles qu’il nous faut, arrive tout juste en librairie, l’architecte de formation pose un regard très critique sur l’environnement bâti — de la classe à la cour de récréation, en passant par les couloirs et la cafétéria — dans lequel évoluent au quotidien nos enfants et ceux qui leur enseignent.

« L’école québécoise n’a pratiquement pas changé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, déplore-t-il, en laissant échapper un léger soupir. Ce sont encore les mêmes classes fermées avec des pupitres en rangées où tout le monde regarde dans la même direction. La seule chose qui diffère avec ce qu’on proposait il y a 60 ans ? On a ajouté un tableau blanc interactif ! »

Suivre le mouvement

L’heure est pourtant de plus en plus à la personnalisation des espaces, rappelle l’auteur. « On a qu’à penser aux bureaux dans les grandes tours de nos centres-ville ou aux start-up de ce monde, souligne-t-il. Si les entreprises, dont le principal objectif demeure de faire du profit, ont été en mesure de revoir leur environnement pour améliorer la productivité, mais aussi la qualité de vie de leurs employés, je m’explique mal pourquoi nos écoles — ces lieux où on assure l’avenir de notre société — n’arrivent pas à suivre le même mouvement. »

Photo: Kurani

D’autant, ajoute-t-il, « qu’on demande maintenant aux enseignants de diversifier leurs approches et de s’adapter aux forces et aux faiblesses de chacun de leurs élèves. Comment voulez-vous qu’ils réussissent quand, du même coup, on leur demande d’évoluer dans des environnements aussi statiques ».

Il ne faudrait pas croire qu’il n’y a rien de bon qui se fait ici, bien au contraire

Ouvrage collectif

Son essai propose donc des pistes de réflexion pour qu’émerge — enfin ! — une école « nouveau genre ». Mobilier flexible, murs vitrés, salles polyvalentes et partagées… les idées ne manquent pas pour dépoussiérer les établissements scolaires et proviennent, pour une fois, directement du milieu de l’éducation.

Photo: Raphaël Thibodeau

« Cet essai, oui c’est mon livre, mais j’aime penser qu’il s’agit plutôt d’un ouvrage collectif », lance Marc-André Carignan, un large sourire sur le visage. Collectif, car, pour y arriver, le jeune essayiste a sillonné pendant près de deux ans les routes du Québec pour aller à la rencontre de ceux qui portent l’école de demain sur leur dos. « Je voulais vraiment éviter qu’on me reproche de ne pas avoir écouté le milieu », explique-t-il. L’ouvrage regroupe donc les idées des enseignants, mais aussi des directions scolaires, des commissaires, des psychologues, des directeurs de ressources matériels et des architectes, pour ne nommer que ceux-là.

Même les enfants, avec leur regard affûté et leur parler unique, ont eu leur mot à dire. Et si leur « école idéale » tient parfois de l’imaginaire, certaines de leur revendication soulignent avec acuité les manquements de leur environnement scolaire. On peut, par exemple, penser à Ilias, qui souhaiterait « avoir beaucoup de couleurs dans [son] école », plutôt que « du gris ou du beige ». Ou encore à Albert, qui rêve d’un « pupitre plus grand » pour pouvoir « travailler debout ».

L’idéal en morceaux

Et tout y passe, chacun des chapitres s’attardant à un aspect précis de l’école d’aujourd’hui, soulignant les lacunes, relevant les besoins et marquant les bons coups. Car des cas inspirants, il y en a chez nous, souligne le jeune auteur. « Il ne faudrait pas croire qu’il n’y a rien de bon qui se fait ici, bien au contraire. Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour avoir un aperçu de ce que pourrait être l’école du XXIe siècle. »

Et de fait, de Gatineau à Sept-Îles, en passant par Rimouski et Terrebonne, des dizaines de morceaux d’idéal sont dispersés aux quatre coins du Québec, rappelant ainsi qu’il est possible de faire mieux. Il y a des enseignants qui ont complètement éclaté leur salle de classe, la rendant plus polyvalente pour qu’elle puisse répondre aux besoins des différents enfants, illustre-t-il. Ailleurs, ce sont des directions ou des commissions scolaires qui ont osé sortir du cadre, qui ont sorti leurs espaces du moule préusiné. Dans d’autres cas encore, c’est la communauté tout entière qui y a mis du sien.

Photo: Raphaël Thibodeau

« Notre plus gros problème en ce moment, c’est qu’on refait à l’identique plutôt que de profiter des rénovations et autres mises à niveau nécessaires pour améliorer et innover un peu, insiste Marc-André Carignan, reconnaissant toutefois que ce sont parfois les moyens qui manquent. Il est peut-être temps de revoir les modes de financement de notre système scolaire, de lui redonner sa place au budget, mais également de faire preuve d’audace quand vient le temps de parler d’argent. »

« Nos enfants passent le plus clair de leur temps assis entre ces quatre murs, renchérit-il. Si l’école est vraiment aussi importante qu’on le dit, il serait peut-être temps d’agir. Comme société, on leur doit bien ça. »

Le livre sera en librairie à compter du 28 août.