Photos explicites: l’école secondaire devra réintégrer les étudiants expulsés

La Cour supérieure du Québec ordonne au séminaire des Pères Maristes de Québec de réintégrer dès lundi trois adolescents expulsés de l’école secondaire pour avoir présumément échangé des photos de nature sexuelle de trois de leurs camarades de classe. Dans son jugement rendu vendredi, le juge Daniel Dumais écrit que les trois jeunes hommes subiraient un préjudice sérieux ou irréparable s’ils étaient « déracinés » de leur environnement éducatif et contraints de changer leur « routine » et leurs « amitiés ». Aucune accusation n’a été portée à ce jour contre les six adolescents visés par l’enquête policière, rappelle le juge Dumais. Trois d’entre eux ont décidé de poursuivre leurs études dans une autre école.