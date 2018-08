Alexandre Cloutier sera secrétaire général et vice-recteur à l’UQAC

Le député péquiste de Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier, a révélé vendredi ce qu’il fera après son départ de la vie politique. L’ex-candidat à la direction du Parti québécois a annoncé sur Twitter qu’il deviendra secrétaire général et vice-recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), des fonctions qui lui permettront de « concilier [son] intérêt pour l’éducation, le développement régional, le développement international et le droit ». Alexandre Cloutier avait annoncé, en janvier dernier, qu’il terminerait son mandat de député, mais qu’il n’en solliciterait pas un nouveau aux prochaines élections générales, qui auront lieu le 1er octobre. L’avocat de formation avait expliqué manquer de motivation et ne pas aimer la façon dont se pratique la politique en 2018.