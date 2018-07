Des notions d’éducation à la sexualité dès la garderie

Ce ne sont pas que les écoles primaires et secondaires de la province qui offriront cet automne des cours d’éducation sexuelle : certaines garderies et maternelles accueilleront un programme similaire spécialement adapté aux tout-petits. Quelque 1200 enfants âgés de 0 à 5 ans seront ainsi exposés à certaines notions touchant à la sexualité et aux relations égalitaires dans le cadre d’un projet-pilote déployé par la Fondation Marie-Vincent. Si cette première phase d’implantation est couronnée de succès, le projet Lanterne/Awacic pourrait par la suite être étendu à davantage de garderies, maternelles et centres communautaires. Plusieurs ministères sont partenaires du projet, qui a été spécialement conçu pour s’arrimer aux nouveaux cours d’éducation sexuelle qui seront offerts dans les écoles québécoises dès la prochaine rentrée scolaire.