Le permis du collège Aviron est renouvelé

Le permis d’enseignement d’Aviron Québec Collège Technique a été renouvelé par le ministère de l’Éducation, a annoncé le collège. Allan Flegg, son directeur général, s’est réjoui de la décision, affirmant dans un communiqué qu’« il y a clairement un besoin criant de mécaniciens, de soudeurs, de plombiers, d’électriciens et de menuisiers » dans le contexte de pénurie de main-d’oeuvre qui touche le Québec. Le sort de l’établissement privé était incertain depuis quelques mois. Le 14 août 2017, son permis avait été révoqué par le ministère de l’Éducation. Cette décision fut contestée par Aviron, qui a obtenu une ordonnance de sauvegarde lui permettant de poursuivre ses activités pendant une période déterminée. En janvier 2018, une entente a été conclue entre le ministère et le collège, permettant à ce dernier de poursuivre ses activités jusqu’au 30 juin 2018. Il n’a pas été possible de joindre le ministère de l’Éducation.