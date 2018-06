Paul Gérin-Lajoie, un legs inestimable

Qu’on se rassure : l’existence même du réseau d’éducation tel qu’on le connaît est un obstacle à la mémoire qui flanche. On ne pourra pas oublier Paul Gérin-Lajoie tant l’école du Québec porte partout sa griffe. Murs des « polyvalentes », structures des commissions scolaires, principe de gratuité, tout cela signé à l’encre indélébile par le premier ministre de l’Éducation.

Mais ne nous rappelons pas que les structures, car la pierre témoigne très mal de la passion d’un homme. Jusque dans ses dernières apparitions publiques — toujours sollicité qu’il était pour la finesse de son esprit et la verve de ses discours —, il ne fit jamais l’économie d’un plaidoyer vibrant pour l’importance d’un apprentissage dès le plus jeune âge. « Ma passion pour assurer à tous le droit d’apprendre ne s’essouffle pas », disait-il en 2015 devant un parterre venu l’entendre causer de coopération internationale, un autre de ses combats engagés.

On a souligné depuis lundi l’héritage grandiose laissé par cet authentique serviteur de l’État, père de la première réforme de l’éducation. M. Gérin-Lajoie a inscrit dans la loi le principe d’éducation accessible à tous, partout et en tout temps. « Ce n’est pas tout de dire que l’école n’impose pas de droits de scolarité, encore faut-il qu’il y ait une école ! » disait-il en 1963 à Droit de cité. Ce fut le dénominateur commun de son action à l’Agence canadienne de développement international (ACDI), puis le moteur de création de la Fondation P.G.L., qui promeut toujours l’alphabétisation et la formation professionnelle et technique des jeunes dans les pays en voie de développement.

Dans tout son cheminement, PGL fut un enthousiaste, un « colérique du coeur », comme il le disait parlant de lui. Il fallait certes de la fougue, un corollaire de la passion, pour mettre au monde un réseau d’éducation sous le règne de Jean Lesage. Le journal des débats de l’Assemblée nationale du début des années 1960 a conservé trace d’une certaine capacité d’indignation sous son nom, ce dont il fallait être bien doté pour faire face alors à un clergé courroucé.

PGL a été catalyseur de réformes, doctrines et autres structures pérennes. Ceux qui ont côtoyé ce spécialiste des longs discours enflammés savent qu’il fut, de tout temps, le plus ardent des défenseurs de l’école publique, pour laquelle il n’a jamais baissé les bras. Voilà non seulement un legs inestimable, mais un enseignement qui devrait faire école.