Pluie d'hommages à Paul Gérin-Lajoie

Le décès de l’ancien ministre Paul Gérin-Lajoie a créé une onde de choc au sein de la société québécoise lundi. La classe politique et le milieu de l’éducation ont particulièrement été secoués par la nouvelle. Les messages de soutien et d'hommages ont déferlé sur les réseaux sociaux.



Les politiciens québécois de toutes les orientations ont transmis leurs hommages à l'ancien ministre d'envergure. Tant le premier ministre Philippe Couillard que les élus de l'opposition ont tenu à décrire l'ampleur du travail de M. Gérin-Lajoie dans l'histoire moderne du Québec.

Un personnage d’envergure historique nous quitte aujourd’hui. Le Québec de 2018 doit beaucoup à Paul Gérin-Lajoie, il aura marqué son époque et notre histoire. Au nom des Québécoises et des Québécois, j’offre mes plus sincères condoléances à sa famille. #Assnat #PolQc

Les contributions immenses et historiques de Paul Gérin-Lajoie à la vie publique et à l’éducation – au Québec et dans le monde – ont contribué à améliorer l’avenir de tant de jeunes et à renforcer notre société. Sophie et moi offrons nos sincères condoléances à ses proches.